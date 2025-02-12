護眼之道｜女子長期1姿勢玩手機　雙眼近視度數相差400度　醫生教4招護眼【附9大護眼貼士】

【近視／視力／護眼】都市人幾乎是「機」不離「眼」，據本港統計處數據，港人日均對著電子屏幕的時間有逾6小時之多，加上一些不良習慣容易加深近視，蠶食視力。內地一名女子雙眼近視度數相差400多度，一問之下發現近視加深，與她的一個壞習慣有關。

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據《央視網》報道，湖北武漢一名蔡姓女子原本有近視，最近她發現就算戴著眼鏡，視力仍模糊。經過視力檢查後，發現她的近視度數有所增加，而且左右眼睛近視度數居然相差400度，左眼近視400度，右眼近視卻深達800度。

眼睛健康｜側躺玩手機 容易導致雙眼近視度數不一

華中科技大學同濟醫學院附設同濟醫院眼屈光中心主任醫生李新宇指出，一般來說左右眼近視度數不會相差太遠，而女事主會出現這個情況，除了先天因素影響，平日習慣躺著玩手機的姿勢是傷害視力的關鍵成因。女事主透露，自己小時候雙眼近視度數差不多，後來因為習慣側著頭看書玩手機，導致雙眼度數差距隨著年月增長越差越遠。

李新宇解釋，一般人使用側躺玩手機時，下方眼睛因距離螢幕較近而較容易疲勞，近視度數亦相對更快加深。而另一隻眼睛則處於放鬆狀態，近視度數增長較慢，最終造成雙眼視力不均衡。此外，平日一邊行路一邊看手機，或是搭車時低頭看手機，同樣會導致視力受損。

護眼之道｜醫生教4招護眼

為保護視力，中國中醫科學院眼科醫院主任醫生張麗霞有以下4項建議：

眼睛與手機保持距離

使用手機時，眼睛與手機屏幕須保持適當距離，螢幕與眼睛應保持30厘米至40厘米距離。

使用手機時間勿過長

避免長時間、高強度觀看電子螢幕，每天看手機螢幕的時間盡量不要超過4小時。建議看手機20分鐘左右就轉換視線，眺望遠方20秒。

多眨眼

多眨眼，長時間用眼會減少眨眼次數，導致淚液分泌減少及眼睛乾燥，可能引發乾眼症和視疲勞。

保持光線充足

要確保周圍光線充足，將螢幕亮度調整到與周圍光線沒有較大的亮度差異，也可在床頭放置小燈，既方便開關，又能保護眼睛。若長時間在昏暗環境下看手機，瞳孔會增加調節頻率，也容易引發視疲勞，可能誘發急性青光眼，故此不建議在黑暗的環境中長時間的去閱讀或者低頭看手機。

眼睛健康｜5大護眼關鍵

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈的母親雖然接近90歲高齡，但仍維持著極佳視力，以下分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

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護眼之道｜9大護眼貼士

據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

1. 定期檢查視力，至少每年檢查一次。

2. 看電視適時休息並與屏幕保持適當距離，如持續觀看電視超過45分鐘，便應休息5至10分鐘，並應與電視螢幕保持適當距離，適當距離是螢幕對角線長度的2.5倍以上。

3. 如持續使用電腦或手機45分鐘，便應休息5至10分鐘， 看看遠處或做護眼操。應保持適度的光線及與顯示 屏幕保持最少50厘米距離。保持良好的姿勢，使雙眼平視或輕度向下注視螢光屏。

4. 避免躺臥看書或使用手提電話。

5. 多吃各種水果、蔬菜及多喝水。

6. 保持良好的生活習慣，睡眠充足。

7. 日間戶外活動時應戴上闊邊帽子或有效阻隔紫外線（UV）的太陽眼鏡，同時亦應避免直望太陽或強光。

8. 當眼睛感到痕癢或不適時，應閉上眼睛。切勿用手「捽眼」。

9. 如發現眼睛有毛病，應儘快安排眼科視光檢查或向醫生求診。

同場加映：拆解「電腦視覺綜合症」12大症狀

根據香港執業眼科視光師協會網站資料，「電腦視覺綜合症」指在使用電腦期間所產生的眼睛及身體不適，症狀包括：

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