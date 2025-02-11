ComplexCon｜優先開售NJZ場次疑Cityline出錯飛　主辦方公布更改售票安排

▲ （ComplexCon網站截圖）

ComplexCon下月21日起一連3日在亞洲國際博覽館舉行，其中南韓女團NJZ（前稱NewJeans），將在3月23日演出，有關門票昨（10日）優先開售，明日公開發售。不過，有部分購票者在網上反映，經售票系統Cityline購票選購23日的門票，但付款後門票卻變成21日的場次，質疑系統出錯。

Cityline在網站指，已根據系統日誌翻查檢閱相關交易記錄，確認沒有發現任何系統異常運作，指客戶如有相關查詢，可發送電郵至cs@cityline.com並提供詳細交易資料或確認電郵的副本，在收到詳情後將仔細調查客人的個案，並配合主辦方作出及時回應。

▲ （Cityline網站截圖）

主辦方ComplexCon香港指，已即時向門票銷售機構Cityline轉達並要求跟進。由於沒有其系統權限，未能直接調查及了解事件起因。

而為避免同類情況再度發生，門票公開發售將分為多個階段，明日下午4時將分別於Trip.com、Cityline、貓眼和攜程，率先單獨發售23日部分門票，包括$1,788、$1,388及$988的門票，而23日第二階段發售及其他日期之門票的發售日期及時間，將會在稍後公布。

消委會指，截至下午5時，共收到9宗與ComplexCon相關的投訴，涉款約4萬元。會方稱，現正聯絡售票平台及主辦單位跟進事件，如有消息會直接通知投訴人，建議消費者購買任何門票前，應仔細了解平台是否有退款及更換機制，如果門票出錯，應盡早聯絡平台反映，消費者亦應保留所有交易的憑證，包括確認電郵、付款記錄等，以便日後作出追討。

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