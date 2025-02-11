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詐騙｜去年318宗騙案涉內地留學生　蕭澤頤：內地生以輕率態度看待防騙問卷

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發布時間： 1 小時前

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警務處處長蕭澤頤指不少人認為防騙訊息事不關己。（梁偉榮攝）

警方今（11日）公布2024年本港整體治安情況，去年全港共錄得94,747宗罪案，按年升5%，詐騙案當中有44, 480宗，升11.7%。警務處處長蕭澤頤指，罪案升幅主要來自詐騙案，佔整體罪案46.9%，今年將重點打擊騙案。

有內地生開學前已有騙徒接觸

蕭澤頤提到，去年共有318宗騙案涉及來港留學的內地生，涉款超過2.3億元，其中近8成受害者都是第一年來港，甚至開學前已被騙徒接觸。港府早前要求內地生來港前先填防騙問卷，蕭澤頤認為有一定成效，惟透露最近一宗騙案，事主填問卷後仍受騙，警方了解後得悉事主當時是以輕率態度填問卷。蕭澤頤形容情況不理想，指防騙宣傳工作最重要是接受者認真對待，警方會盡量用方法，將防騙訊息傳遞給相關人士。

蕭澤頤指，警方就防止相關騙案做了不少宣傳工作，包括舉行講座、在校園張貼防騙訊息，「甚至廁所都有」，但不少人認為事不關己，未有留意宣傳。他去年底曾親自與八大院校校長見面，希望校長配合警方工作，上月亦派員到內地與反詐中心等部門商討，研究如何做好源頭做教育工作，期望可在學生未來港前，進行宣傳教育，亦會針對家長做教育工作。

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另外，蕭澤頤指，詐騙案上升主要由於自去年初開始出現「假冒客服」電話騙案的新手法，去年共有5,575宗，警方連月來加強執法及針對性的宣傳教育，此類騙案數字已由去年7月單月錄得超過1,100宗的高峰，回落一半至第4季每月平均約500多宗，但仍然相當高，警方會繼續進行相關工作。

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