香港品牌｜品牌局見證香港從「代工大埠」走向「品牌港」　特設二十周年特別榮譽獎

▲ 2024品牌選舉頒獎典禮暨品牌局二十周年誌慶。（梁巧恩攝）

香港品牌發展局與香港中華廠商聯合會今日（11日）在會展舉行2024品牌選舉頒獎典禮暨品牌局二十周年誌慶。

財政司司長陳茂波活動中表示，品牌宜以消費者需要為中心，借助科技，抓緊機遇。香港品牌發展局主席陳家偉表示，品牌局在2005年成立、香港正處於尋覓轉型升級方向的艱辛時期。品牌局促成並參與了 香港從『代工大埠』走向『品牌港』的，陪伴無數本地企業在品牌發展的道路上前行。20年來，已有約600個本地品牌參與品牌選舉。

適逢成立二十周年，品牌局特設「香港品牌發展局二十周年特別榮譽獎」，以表彰積極投身品牌發展、支持品牌局工作的人士或機構，獲獎人士及機構包括楊孫西、尹德勝、交通銀行(香港)、畢馬威、李錦記及中原地產。

今屆「品牌選舉」共有43個表現優秀的本地原創品牌勝出，當中15個產品品牌及14 個服務品牌，分別獲頒「香港名牌選舉」和「香港服務名牌選舉」的各類獎項、6個產品品牌 及7個服務品牌分別獲頒「香港新星品牌選舉」及「香港新星服務品牌選舉」的各類獎項。至於「香港傑出品牌領袖獎」則由德國寶(香港)有限公司創辦人兼董事長陳國民奪得。

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