創科發展｜政府料2025/26年度推出前沿科技研究支援計劃　最多可資助30項目

▲ 政府向立法會提交文件，交代前沿科技研究支援計劃的詳情。（資料圖片）

政府面對財赤之際，今（11日）向立法會工商及創新科技事務委員會提交文件，交代去年《財政預算案》提出預留30億元、以配對形式資助8大的「前沿科技研究支援計劃」詳情，預計最多可資助30個項目，每項可獲一筆約1億至3億元資助。

計劃在去年《財政預算案》首次提出，創新科技署在文件中表示，計劃的申請機構必須為大學教資會資助大學，申請亦可由大學、科研機構和其他單位共同提交。申請項目必須是與「國家十四五規劃」瞄準7個前沿科技領域有關的基礎研究，創科署建議向每個獲批申請提供一筆1億至3億元資助，估計計劃可資助10至30個項目。

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計劃資助的開支項目，包括營運開支、購買設備、研發相關開支等。創科署表示，計劃會以配對方式發放資助，就研究人員和學者的薪酬，政府資助與「申請機構及其他資金」的配對比例最高為1︰1；薪酬以外的開支資助則最高為4︰1。大學亦可運用資助聘請額外人手支援一般教學活動，讓相關項目的人員有更多時間專注研究工作。創科署又建議，研究團隊或發明者可獲取知識產權的利益分配不少於7成。

創科署預計，計劃將於2025/26年度推出，最快明年上半年公布結果。創科署稱，預計2026/27年度會有首批、共12億元的現金流。大學申請成功後，有關機構要與政府簽訂協議，確保申請的研究設施會在18個月內開始運作，並運作至少5年。

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