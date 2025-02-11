元宵節｜康文署明於文化中心舉行綵燈晚會　將有燈謎競猜及多項表演

▲ 香港文化中心元宵綵燈會。（朱永倫攝）

春節綵燈展及「乙巳年元宵綵燈會」正在香港文化中心舉行，康文署明日（20日）晚上7時30分至9時30分亦將舉行綵燈晚會，將有多項表演和活動，費用全免。

綵燈晚會邀得貴州文化演藝集團來港演出，呈獻多個少數民族包括苗族、布依族、侗族等的歌舞及雜技表演；會場內亦有「多彩貴州」非遺市集，展示非遺手工藝、銀飾、蠟染等物品；「秘景貴州」圖片展展示當地生態，人文風貌等攝影圖片。其他精彩的表演及活動包括本地無伴奏合唱和霹靂舞隊伍表演，以及燈謎競猜。

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香港文化中心露天廣場已展出多組綵燈，包括熊貓、孔雀、狐獴和松鼠造型綵燈；另一亮點是六米高大型宮燈，綴以牡丹和喜鵲，宮燈四圍亦擺設了天燈、鯉魚和荷花造型的綵燈，以及由本地紮作師傅冒卓祺以傳統年畫為靈感而製作的《燈魚躍動‧歲歲豐盈》花燈。綵燈亮燈時間為晚上6時至11時。

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