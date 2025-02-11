國家安全｜警方：向通緝犯身邊人調查屬依法辦事　很多人「打擦邊球」散播不利國安訊息

▲ 警務處副處長（國家安全）簡啟恩。（梁偉榮攝）

警方表示，港區國安法及維護國安條例生效後，截至去年底拘捕316人，當中6成被檢控。警方國安處近期邀請被通緝人士的親友協助調查，警務處副處長（國家安全）簡啟恩表示，向通緝犯身邊人調查及搜集資料，屬依法辦事一貫做法，舉例指如有案件涉及失蹤人士，警方都會向身邊人搜集資料。

被問到本港的國安風險有否改變，簡啟恩指本地恐怖主義仍然存在，有人潛逃海外干犯危害國家安全罪行，認為是很大的外國勢力干擾；又指軟對抗風險存在，線上線下有涉恐涉暴言論散播中，有很多人「打擦邊球」，利用言語或利用網上散播不利國安的訊息。

去年記者被滋擾恐嚇 蕭：仍在調查

去年6至8月，有多名記者表示受到不同程度滋擾及恐嚇，警務處處長蕭澤頤指，案件由灣仔警區重案組跟進，已為涉案人士落口供，調查仍然繼續中。他強調香港是法治社會，任何人不論背景或職業，若遭受恐嚇或滋擾，應盡快報案，警方會以不偏不倚的態度徹查。

閉路電視助破案 料今年增至2千組

安裝閉路電視方面，警方去年4月起開始在全港各區安裝閉路電視，已於去年底共安裝615組鏡頭，目標於今年內完成安裝2,000組鏡頭。

截至去年12月底，系統協助警方偵破122宗案件，包括兇殺、行劫、爆竊等嚴重罪案，拘捕202人。在閉路電視協助偵破的28宗兇殺、行劫及爆竊案中，9成案件的平均破案時間為兩日，蕭澤頤認為，閉路電視令調查更有效，亦大大提升破案效率，期望到2027年全港至少有7,000組閉路電視，會研究進一步利用人工智能技術。



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