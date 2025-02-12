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空置校舍｜包玉剛基金會獲分配九龍塘國際學校空置校舍　首次在港辦學

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發布時間： 26 分鐘前

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教育局周一公布四個空置校舍的分配結果。（資料圖片）

教育局前年年底推出的國際學校空置校舍分配結果出爐，兩組位於九龍塘及北角的校舍，分別分配予包玉剛教育基金會及漢基國際學校的辦學團體，其中前者相信是首次在香港辦學，局方預計最快於2027/28學年開校。

教育局在2023年底推出國際學校校舍分配工作，局方早前收集申請團體意向後，周一（10日）公布結果。九龍塘玫瑰街校舍用地由包玉剛教育基金會獲得，根據基金會網站，該會目前在上海營辦包玉剛實驗學校，但在香港則未有營運正規學校，相信是基金會首次在香港辦學；另一立於北角寶馬山校園徑的校舍用地，則由同樣位於校園徑的漢基國際學校的辦學團體獲得。

教育局回覆查詢時表示，分配工作意向表達期間，共接獲32份申請。教育局稱，寶馬山用地會以私人協約批地，該用地上的校舍將會重建，預計2028/29學年開始營運。至於九龍塘的用地會以租約方式分配，預計學校最快可在2027/28學年開始營運。

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兩沙田小學獲分配校舍原區重置

局方日前公布另一項校舍分配工作結果，涉及兩個位於沙田的空置校舍，均分配予兩間區內小學原區重置。

其中，位於沙田博康邨的前港九潮州公會馬松深中學校舍，將分配予基督教香港信義會禾輋信義學校。該校目前位於禾輋邨，根據去年的《小學概覽》，學校本學年小一減班，只開兩班小一，全校共開辦21班。至於位於大圍新翠邨的前沙田崇真中學校舍，則分配予循理會白普理基金循理小學。根據《小學概覽》，學校本學年和上學年均開26班。

教育局表示，沙田的兩個空置校舍分配共接獲11份申請，校舍分配委員會經考慮詳細辦學建議書、辦學往績、現有校舍狀況等，並與入圍的申辦團體面試後，決定將校舍分配予該兩間學校重置。教育局預計，校舍翻新工程需時一年至一年半，學校重置後辦學團體必須根據租約條款，將現有校舍交還房屋委員會，教育局會將檢視校舍是否適合作教育用途。

教育局在去年推出兩個沙田空置校舍時表示，該輪校舍分配工作不設地域限制，但若「沙田區的學校與整體表現與其他地區申請者相若，其申請會獲優先考慮。」

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