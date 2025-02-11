財務危機｜中大醫院尋再延期還款　政府料闖關成功仍難還款、2030年達7億負現金結餘

中大醫院財政再惡化，繼兩年前尋求順延兩年貸款還款期後，本月再將向財委會「闖關」，尋求批准貸款順延多3年至2028年。不過即使成功延期，最新的估算預料現金結餘「見紅」，於2030年更預料達到高峰，負結餘達到7億元。

醫務衞生局向立法會提交文件顯示，中大醫院財務「成績表」較原先預期更差，原先預計2023至2024年財政年度，EBITDA（除稅、息、折舊及攤銷前）虧損2.02億元，而實際虧損3.06億元，較預期虧損擴大56%。去年下半年虧損較原先預計再多28%。

以2028年作向政府還款的「死綫」為基準，按照前年的顧問預測，中大醫院於2025至2026年兩個財政年度虧損後，今年6月EBITDA會錄得盈利，不過最新預算至少到2027年才有盈利。現金結餘方面，前年預計該院不會出現負現金結餘。最新預計下，2028年開始還款，會連續6年錄負現金結餘，預計2030年最嚴重，一年達7億元。

政府表示，即使成功獲立法會議員支持延遲還款，2028年還款前只有1.83億元現金結餘，難以應付首期6.29億元本金及利息還款，未來數年必須更有效地控制成本，提高營運效益，並探討可行融資方案，務求進一步改善財務績效。

當局表示，支持中大校方及中大醫院向財委會尋求順延貸款，會在順延貸款期間，與中大校方因應中大醫院未來的營運或財務狀況及任何融資方案保持溝通。貸款順延3年的安排如獲財委會批准，中大醫院將繼續提供公共醫療服務，以抵銷在延長還款期內預計原來應付利息。

年份/中大醫院最新現金結餘預測 / 2023年現金結餘預測 2028年/ 負4.46億 / 8.22億 2029年/ 負6.92億 / 9.17億 2030年/ 負7.18億 / 9.95億 2031年/ 負6.19億 / 11.8億 2032年/ 負3.98億 / 15億 2033年/ 負1.01億 / 18.8億 2034年/ 正2.74億 / 23.3億

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