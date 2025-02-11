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預設醫療指示｜預設醫療指示應涵大灣區?　醫專主席李錦滔：「搞好自己先」

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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醫專舉行2025年傳媒春茗，就預設醫療指示作討論。(陳展棋攝)

政府去年刊憲《維持生命治療的預作決定條例》，意味有精神能力的成年人在末期病、持續植物人狀况或不可逆轉的昏迷等，或其他晚期不可逆轉的壽命受限疾病等特定條件，可應用預設醫療指示（AMD）。相關條例明年5月生效，

醫專今年首季將推出最佳實務指引，涵蓋條例應用情况和實務操作，包括法律框架、預設醫療指示標準表格，紙本和醫健通的使用、居處離世等範疇，另會舉辦三次研討會。

醫專專業及道德倫理委員會「預設醫療指示小組」召集人謝文華表示，部分情況是「病人想講，家人不想講(簽署預設醫療指示)，傾唔係一次性，千奇唔好諗住一次就迫病人簽，所以需要同病人講好多次。如果病人接受，唔理家人反對，日後的爭議好難處理，一般而言病人接受家人都會尊重。」

謝文華同樣參與制定公立醫院預設醫療指示制度，日後醫管局亦會以醫專的守則作為藍本，更新現有指引，並會逐一向各個醫院聯網的醫護解釋安排，形容是「互惠互利」，能共用指引及培訓資料。

至於設立預設醫療指示電子平台，謝文華指當局計劃會於醫健通處理，即使私家醫生收到提示，公立醫院亦會收到通知，「最驚只係你(醫生)唔睇」。被問到不少港人安老，預設醫療指示是否應包含大灣區，醫專主席李錦滔認為難以一步登天，工作要逐步走，「香港的成效行好左，先搞下一步，大灣區唔係唔重要，但先處理好自己、搞好先。」

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