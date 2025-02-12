元朗三代命案︱元朗3爺孫命案　九旬翁與六旬兒子伏屍振興新村村屋　19歲孫朗屏邨墮斃

▲ 元朗3爺孫命案。

【元朗 / 振興新村 / 朗屏邨】警方在昨晚8時許分別接報，元朗振興新村一間村屋有兩名分別約九旬及近七旬的男子倒斃屋內，其後有一名19歲男子懷疑從元朗朗屏邨高處墮下後死亡。

據了解，初步顯示兩宗案件有關連，初步估計三人分別是祖父、父親及兒子的關係。警方正調查事件，由元朗警區重案組第二隊跟進。

據悉，警方在昨8時12分接報元朗宏達路振興新村一間村屋內有人昏迷，人員到場發現兩名男昏迷倒臥在振興新村內一個村屋單位。救護員接報趕至為兩名事主檢查，惟證實已明顯身亡。

據了解，元朗振興新村的兩名男死者，分別為93歲及69歲，兩人均姓文，為父子關係。倒斃屋內的兩父子懷疑有刀傷，頭部均有傷痕疑為致命傷。

突發意外｜元朗兩男子倒斃村屋 當場證實死亡

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元朗命案︱估計3名死者為三爺孫

同日晚上8時17分，即在振興新村命案報案5分鐘後，警方再接獲距離振興新村約500米外的朗屏邨有人墮樓身亡，樓案死者也是姓文，年僅19歲，疑為93歲文老的孫兒，亦即69歲死者的兒子，初步估計3名死者為三爺孫。

警方初步相信兩宗案件有關連，案件由元朗警區重案組跟進。

據消息指，93歲死者人稱「文叔」，入住振興新村已逾20年，與妻育一子，惟其妻子已入住老人院。涉事村屋單位為他的食店，但已結業多時。街坊指文叔半年前開始不良於行要以電動輪椅出入，子孫間中過來探望。

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