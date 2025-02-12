KFC優惠｜KFC「肯！抵DEAL」優惠限時回歸　$50六件雞/家鄉雞扒包買一送一/$109三人餐

▲ KFC「肯！抵DEAL」優惠限時回歸，包括$50六件雞、家鄉雞扒包買一送一、$109三人餐等。

【KFC優惠/肯德基/肯！抵 DEAL/著數優惠】KFC（肯德基）宣布，2月13日起一連3星期，再次推出「肯！抵DEAL」限時優惠，「$50六件雞」、「$109超值三人餐」、「$49 12件巴辣香雞翼」等重磅優惠重新登場，留意以下優惠時間！

最新影片推介：

KFC優惠｜肯！抵DEAL第1期優惠：2月13日至19日

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上午11時前家鄉雞扒包買一送一；上午11時後有$50任選6件雞 （家鄉雞、香辣脆雞及狂惹香燒雞，可自由配搭口味），優惠+$5加配汽水 （中）。

注意：「家鄉雞扒包買一送一」在上述期間價格為$24.5（單買）

KFC優惠｜肯！抵DEAL第2期優惠：2月20日至26日

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上午11時前：$16芝心雞肉火腿脆卷餐+熱飲；上午11時後供應$109超值三人餐，包括6件雞、2客辣汁蘑菇香飯 （普通）、1客家鄉雞皇飯 （普通）、3件經典葡撻、粗薯條配芝士FING FING粉 （普通）及3杯中汽水。

KFC優惠｜肯！抵DEAL第3期優惠：2月27日至3月5日

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上午11時前：$20香蔥家鄉雞粒粥/香蔥雞絲粥配熱飲，優惠$6加配香脆油炸鬼；上午11時後$49可享12件巴辣香雞翼，優惠$5加配中汽水。

注意：金鐘海富中心、西灣河太安樓及觀塘東廣場分店以罐裝汽水取代杯裝汽水

KFC優惠｜肯！抵DEAL連續3星期優惠

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2月13日至3月5日，粗薯條 （普通） 配芝士FING FING粉只需$5，或以yuu會員1,000積分兌換。

上述優惠只限堂食及外賣自取，不適用於「快脆送」；優惠數量及供應期有限，售完即止。另不可與套餐加配美食優惠同時使用。其他條款及細則，按各分店安排為準。

KFC優惠｜全新日式咖哩雞扒桶飯餐登場

▲ $32日式咖哩雞扒桶飯餐

KFC香港推出經典和風滋味，兩塊輕微辛辣日式咖哩雞扒桶飯配汽水，$32就食到。

每日11時後全港分店供應；亞洲國際博覽館、又一城、太安樓、海富中心和啟德體育園分店除外。

更多優惠資訊：

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