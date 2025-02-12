  • 20°C
香港時間：2025212日 (三) 16:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

KFC優惠｜KFC「肯！抵DEAL」優惠限時回歸　$50六件雞/家鄉雞扒包買一送一/$109三人餐

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

KFC「肯！抵DEAL」優惠限時回歸，包括$50六件雞、家鄉雞扒包買一送一、$109三人餐等。

【KFC優惠/肯德基/肯！抵 DEAL/著數優惠】KFC（肯德基）宣布，2月13日起一連3星期，再次推出「肯！抵DEAL」限時優惠，「$50六件雞」、「$109超值三人餐」、「$49 12件巴辣香雞翼」等重磅優惠重新登場，留意以下優惠時間！

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

KFC優惠｜肯！抵DEAL第1期優惠：2月13日至19日

點擊圖片放大

上午11時前家鄉雞扒包買一送一；上午11時後有$50任選6件雞 （家鄉雞、香辣脆雞及狂惹香燒雞，可自由配搭口味），優惠+$5加配汽水 （中）。

注意：「家鄉雞扒包買一送一」在上述期間價格為$24.5（單買）

KFC優惠｜肯！抵DEAL第2期優惠：2月20日至26日

點擊圖片放大

上午11時前：$16芝心雞肉火腿脆卷餐+熱飲；上午11時後供應$109超值三人餐，包括6件雞、2客辣汁蘑菇香飯 （普通）、1客家鄉雞皇飯 （普通）、3件經典葡撻、粗薯條配芝士FING FING粉 （普通）及3杯中汽水。

KFC優惠｜肯！抵DEAL第3期優惠：2月27日至3月5日

點擊圖片放大

上午11時前：$20香蔥家鄉雞粒粥/香蔥雞絲粥配熱飲，優惠$6加配香脆油炸鬼；上午11時後$49可享12件巴辣香雞翼，優惠$5加配中汽水。

注意：金鐘海富中心、西灣河太安樓及觀塘東廣場分店以罐裝汽水取代杯裝汽水

KFC優惠｜肯！抵DEAL連續3星期優惠

點擊圖片放大

2月13日至3月5日，粗薯條 （普通） 配芝士FING FING粉只需$5，或以yuu會員1,000積分兌換。

上述優惠只限堂食及外賣自取，不適用於「快脆送」；優惠數量及供應期有限，售完即止。另不可與套餐加配美食優惠同時使用。其他條款及細則，按各分店安排為準。

KFC優惠｜全新日式咖哩雞扒桶飯餐登場

  • $32日式咖哩雞扒桶飯餐

KFC香港推出經典和風滋味，兩塊輕微辛辣日式咖哩雞扒桶飯配汽水，$32就食到。

每日11時後全港分店供應；亞洲國際博覽館、又一城、太安樓、海富中心和啟德體育園分店除外。

更多優惠資訊：

百佳優惠｜百佳超市免費派日本蛋糕禮盒　2步即換北海道芝士蛋糕/牛乳忌廉蛋糕【附換領詳情】

逆市救亡｜傷心酸辣粉轉型救亡推10餸飯放題 $49起60分鐘任飲任食

麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

酒樓優惠｜明星海鮮酒家推超抵$10晚市小菜4選1　粉絲蒸蝦/炒龍躉球/燒雞半隻
今日 13:15
酒樓優惠｜明星海鮮酒家推超抵$10晚市小菜4選1　粉絲蒸蝦/炒龍躉球/燒雞半隻
百佳優惠｜百佳超市免費派日本蛋糕禮盒　2步即換北海道芝士蛋糕/牛乳忌廉蛋糕【附換領詳情】
18:13 2025/02/11
百佳優惠｜百佳超市免費派日本蛋糕禮盒　2步即換北海道芝士蛋糕/牛乳忌廉蛋糕【附換領詳情】
靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
10:51 2025/02/11
靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
大快活優惠｜大快活派$100大利是現金券　早午茶晚市/手機落單每餐最多減$12
13:14 2025/02/11
大快活優惠｜大快活派$100大利是現金券　早午茶晚市/手機落單每餐最多減$12
麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5
14:13 2025/02/10
麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5
結業潮｜The Matcha Tokyo荃灣店結業　抹茶軟雪糕買一送一優惠
17:12 2025/02/10
結業潮｜The Matcha Tokyo荃灣店結業　抹茶軟雪糕買一送一優惠

你可能感興趣

酒樓優惠｜明星海鮮酒家推超抵$10晚市小菜4選1　粉絲蒸蝦/炒龍躉球/燒雞半隻
今日 13:15
酒樓優惠｜明星海鮮酒家推超抵$10晚市小菜4選1　粉絲蒸蝦/炒龍躉球/燒雞半隻
百佳優惠｜百佳超市免費派日本蛋糕禮盒　2步即換北海道芝士蛋糕/牛乳忌廉蛋糕【附換領詳情】
18:13 2025/02/11
百佳優惠｜百佳超市免費派日本蛋糕禮盒　2步即換北海道芝士蛋糕/牛乳忌廉蛋糕【附換領詳情】
靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
10:51 2025/02/11
靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
著數優惠 餐廳情報 KFC 美食

最高瀏覽

胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
徐熙媛大S去世｜具俊曄自揭跟大S結婚真正原因　建議找對象要先觀察對方1舉動
徐熙媛大S去世｜具俊曄自揭跟大S結婚真正原因　建議找對象要先觀察對方1舉動
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】