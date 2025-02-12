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酒樓優惠｜明星海鮮酒家推超抵$10晚市小菜4選1　粉絲蒸蝦/炒龍躉球/燒雞半隻

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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熱門 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

為慶祝今年成立25周年，明星集團推出10元小菜優惠。

【十蚊小菜/著數優惠/明星海鮮酒家】農曆新年過後，飲食業進入淡季，不少食肆均推出優惠救市。今年成立25周年的明星海鮮酒家集團，推出超抵晚市小菜優惠益街坊！每天晚上6時後，以10元激抵價可選粉絲蒸蝦、炒龍躉球、燒雞半隻等4款小菜，優惠未有限期，想食就趁早啦！

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酒樓小菜優惠︱$10晚市小菜四選一

為慶祝今年成立25周年，明星集團日前在小紅書專頁推出超抵優惠，每天晚上6時後光顧旗下分店（西九店除外），每枱2至5位惠顧指定正菜後，可以優惠價10元，加購金銀蒜粉絲開邊蒸海生蝦、醬皇翡翠炒龍躉球、蒜香脆皮燒雞半隻，或蠔皇北菇扣玉掌煲4款小菜其中一款，而每枱6位以上則可選購兩款。

為慶祝今年成立25周年，明星集團推出10元小菜優惠。（小紅書圖片）

有關優惠除說明需收取加一服務費，及不能同時享有八折優惠外，未有註明優惠限期，若有興趣的一家大小，可把握時間品嚐美食！

酒樓小菜優惠︱全港設15間分店

明星海鮮酒家集團於2000年在香港成立，旗下品牌包括明星海鮮酒家、明星海鮮燒鵝專門店、明星金閣、明星皇宮及明星樓，全盛時期約有20間分店，目前在港、九、新界有15間分店

明星海鮮酒家集團全港設有15間分店。（官方圖片）

更多優惠報道：

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