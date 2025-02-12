機票優惠｜大灣區航空推情人節機票優惠　$520兩張曼谷/台北來回機票包行李

▲ 大灣區航空推情人節機票優惠，$520兩張曼谷/台北來回機票，包20kg行李。

【機票優惠/平機票】情人節快到，仲未諗到買什麼給另一伴，可考慮大灣區航空新推的情人節優惠，即日起至2月15日，只需520元就可以買到兩張來回香港至曼谷或台北的機票，與情人「雙宿雙飛」渡佳節。

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機票優惠｜二人同行機票$520

大灣區航空今次推出的情人節優惠，即日起至2月15日，直接登入官網，無須優惠碼，只需520元就可以購買2張由香港飛往曼谷或台北機票，價格不包含燃油附加費及其他稅項，出發日期由2月11日至4月2日。

機票優惠｜飛台北連稅$1,184起

以3月出發為例，台北來回機票連稅每人1,184元起，曼谷則每人1,258元起，已包20公斤寄艙行李額及7公斤手提行李。

▲ 大灣區航空今次推出的情人節優惠，只需520元就可以購買2張由香港飛往曼谷或台北機票，出發日期由2月11日至4月2日。(大灣區航空Facebook)

大灣區航空情人節台北/曼谷機票優惠詳情

優惠日期：2025年2月10-15日

出發日期：2025年2月11日至4月2日

優惠航點：曼谷、台北

預訂網址：大灣區航空

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