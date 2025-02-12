  • 20°C
香港時間：2025212日 (三) 16:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機票優惠｜大灣區航空推情人節機票優惠　$520兩張曼谷/台北來回機票包行李

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大灣區航空推情人節機票優惠，$520兩張曼谷/台北來回機票，包20kg行李。

【機票優惠/平機票】情人節快到，仲未諗到買什麼給另一伴，可考慮大灣區航空新推的情人節優惠，即日起至2月15日，只需520元就可以買到兩張來回香港至曼谷或台北的機票，與情人「雙宿雙飛」渡佳節。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

機票優惠｜二人同行機票$520

大灣區航空今次推出的情人節優惠，即日起至2月15日，直接登入官網，無須優惠碼，只需520元就可以購買2張由香港飛往曼谷或台北機票，價格不包含燃油附加費及其他稅項，出發日期由2月11日至4月2日。

機票優惠｜飛台北連稅$1,184起

以3月出發為例，台北來回機票連稅每人1,184元起，曼谷則每人1,258元起，已包20公斤寄艙行李額及7公斤手提行李。

大灣區航空今次推出的情人節優惠，只需520元就可以購買2張由香港飛往曼谷或台北機票，出發日期由2月11日至4月2日。(大灣區航空Facebook)

大灣區航空情人節台北/曼谷機票優惠詳情

優惠日期：2025年2月10-15日

出發日期：2025年2月11日至4月2日

優惠航點：曼谷、台北

預訂網址：大灣區航空

更多優惠資訊：

迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪2025亞洲啟航 全新船期2.17開搶人均低至每晚$966

迪士尼｜香港迪士尼樂園4大設施暫停開放　最新門票優惠$859入園2次

結業潮｜The Matcha Tokyo荃灣店結業　抹茶軟雪糕買一送一優惠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

2月生日好去處2025｜2月份70大生日優惠好去處　免費玩室內遊樂場/放題/睇戲
09:00 2025/02/01
2月生日好去處2025｜2月份70大生日優惠好去處　免費玩室內遊樂場/放題/睇戲
買平機票攻略｜Expedia旅遊報告拆解5大迷思　一星期邊日買機票最扺？　選對日子最多慳26%
18:55 2025/02/07
買平機票攻略｜Expedia旅遊報告拆解5大迷思　一星期邊日買機票最扺？　選對日子最多慳26%
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
18:14 2025/02/10
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
飛機揀位攻略｜搭飛機最怕BB坐隔離？　旅遊達人教1招避開嬰兒位置
10:30 2025/01/12
飛機揀位攻略｜搭飛機最怕BB坐隔離？　旅遊達人教1招避開嬰兒位置
流感高峰旅遊︱感冒不要搭飛機　機師揭恐怖後果：最好取消行程【附5招搭飛機防疫措施】
19:34 2025/02/04
流感高峰旅遊︱感冒不要搭飛機　機師揭恐怖後果：最好取消行程【附5招搭飛機防疫措施】
飛機安全位置｜飛機坐邊個位最安全？　專家教1招自保增存活率
14:32 2024/12/30
飛機安全位置｜飛機坐邊個位最安全？　專家教1招自保增存活率

你可能感興趣

2月生日好去處2025｜2月份70大生日優惠好去處　免費玩室內遊樂場/放題/睇戲
09:00 2025/02/01
2月生日好去處2025｜2月份70大生日優惠好去處　免費玩室內遊樂場/放題/睇戲
買平機票攻略｜Expedia旅遊報告拆解5大迷思　一星期邊日買機票最扺？　選對日子最多慳26%
18:55 2025/02/07
買平機票攻略｜Expedia旅遊報告拆解5大迷思　一星期邊日買機票最扺？　選對日子最多慳26%
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
18:14 2025/02/10
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
大灣區航空 機票 台北 航空 香港 情人節 曼谷 著數優惠

最高瀏覽

胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
徐熙媛大S去世｜具俊曄自揭跟大S結婚真正原因　建議找對象要先觀察對方1舉動
徐熙媛大S去世｜具俊曄自揭跟大S結婚真正原因　建議找對象要先觀察對方1舉動
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】