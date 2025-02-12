大S徐熙媛去世｜S媽深夜再發文抒發憶女之痛 黃春梅崩潰心碎哭喊11個字
社會
撰文： 文體藝online
發布時間： 3 小時前
最後更新： 8 分鐘前
【大S / 徐熙媛 / S媽 / 黃春梅】大S徐熙媛在日本猝逝，終年48歲。S媽黃春梅白髮人送黑髮人，難走出悲傷情緒，沉默數日後於昨（11日）深夜發文，寫下「把悲傷留給自己」訴說悲痛。
今日（2月12日）臨晨，她再度心碎哭喊，在個人Facebook寫下「心破了一個洞要如何補上？？？」，短短幾個字訴盡喪女之痛，令人十分動容。
大S徐熙媛去世｜S媽喪女第9天首慟訴「把悲傷留給自己」 黃春梅回應網民：越關心我越痛苦
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網民見此不免鼻酸，安慰S媽希望她能夠振作，「節哀」、「保重身體」、「大S也希望你好好的，S媽要保重，就讓時間撫平你的傷口」、「那些美好的愛，會慢慢把洞補起來的」、「我們都在您身邊，保重」，「加油，徐媽媽！」等。
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