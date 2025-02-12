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逆市救亡｜傷心酸辣粉轉型救亡推10餸飯放題 $49起60分鐘任飲任食

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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熱門 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

傷心酸辣粉轉型救亡推10餸飯放題，$49起60分鐘任飲任食。

【傷心酸辣粉/兩餸飯/放題】「兩餸飯」熱潮湧現，款式種類五花八門開到成行成市。傷心酸辣粉亦湊熱鬧，破格推出「10餸飯放題」，$49起60分鐘任食，仲無限量供應老火湯、豆漿同熱茶，不用再苦惱㨂2餸定3餸好！

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傷心酸辣放題｜60分鐘任飲任食

2餸飯、3餸飯大家就見得多、試得多，10餸飯放題大家應該少見！川式粉麵店「傷心酸辣粉」最近推出了一個前所未有的「10餸飯放題」，在粉嶺及新蒲崗的分店率先亮相，學生只需$49，其他一般客人則收$55/位，即可在60分鐘內享用不下於10款的餸菜，並無限量供應白飯、老火湯、豆漿及熱茶。

餸菜款式每日輪流供應，包括臘味糯米飯、梅菜扣肉、川辣手撕雞、鹹蛋黃雞中翼、泡椒炒牛肉、潮州蠔仔烙等，全部以自助的形式供應，性價比極高。街坊不用再苦惱揀2餸定3餸好，1個鐘讓你一次過食足10個餸！

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傷心酸辣放題｜網民率先分享食評

「10餸飯放題」一推出成為網民熱話，FB「香港兩餸飯關注組」討論有網民立刻分享試食體驗，「前幾日食完，以依個價錢，有依個質素嘅蠔餅任食，已經收貨，其他餸不過不失，我覺得蒸蛋同蝦仁炒蛋都ok，手撕雞好凍，欖菜四季豆隻味怪怪地，唔推薦」、「如果其中兩三樣餸啱食又任食實值回票價(淨食餸唔食飯)」、「會唔會好似以前薄餅店嘅沙律咁，裝到山咁高呢。」、「見佢仲有糯米飯的」。

亦有網民指食物供應慢，「好似refill慢左d」、「係咪要搶先食到」。眉精眼企的「香港兩餸飯關注組」版主提醒網民，宣傳海報上列出外賣飯+餸 $45盒，淨餸 $55盒，而外賣是沒有折扣優惠。

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