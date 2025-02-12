產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈爆產志賀毒素大腸桿菌群組　袁國勇：共用洗手間或是傳播途徑

▲ 瑪嘉烈爆產志賀毒素大腸桿菌群組，袁國勇：共用洗手間或是傳播途徑。

【瑪嘉烈醫院 / 產志賀毒素大腸桿菌 / 腫瘤科】瑪嘉烈醫院員工懷疑爆產志賀毒素大腸桿菌感染群組，涉及3名腫瘤科醫生，其中一人發病後4天離世。香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日（12日）在電台節目表示，3名醫生辦公室內共用的洗手間，可能是傳播途徑，已向衛生防護中心取得環境樣本，要再作進一步化驗及調查，惟院方之前已消毒，變相減低找出傳播途徑的機會。

袁國勇指，現階段不排除任何可能性，包括死者體內有其他病毒或病菌感染，或由化學藥物、自體免疫病症或輻射引致死亡，目前正進行基因排序調查死因。由於這名去世的醫生很年輕，身體健康，他們會了解是否有其他可能性，例如會否是因為一些化學藥物甚至是自體免疫的病引致。

他補充指，產志賀毒素大腸桿菌通常在夏天出現，亦並非經空氣傳播，會繼續循不同方向調查，待有環境樣本及基因排序報告後，才可再作進一步分析。

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感染產志賀毒素大腸桿菌 服抗生素或更嚴重

有腹瀉症狀的3名醫生，其中2人驗出產志賀毒素大腸桿菌為陰性，袁國勇解釋，暫時懷疑他們是服用抗生素後才留大便化驗，所以未能驗出。他呼籲醫管局人員如有肚瀉情況，不要隨便吃抗生素，應先驗清楚大便，了解哪種藥物有幫助，一旦感染產志賀毒素大腸桿菌，服用抗生素可能會更嚴重，甚至可能發生「怪的併發症」。

袁國勇又稱，不排除會有其他人感染，由於產志賀毒素大腸桿菌普遍源頭為食物或水污染，亦有機會透過植物如芽菜，或未經消毒的物品傳播，但不會透過空氣傳播，強調醫院已進行環境深層消毒，加上醫院環境乾燥，相信可阻斷傳播鏈。而醫護人員衛生意識良好，接觸病人前亦會先消毒，引致病人感染的機會很低。

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