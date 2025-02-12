迪士尼｜香港迪士尼樂園4大設施暫停開放 最新門票優惠$859入園2次
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 55 分鐘前
【香港迪士尼樂園】香港迪士尼樂園一向是親子好去處，不過準備入園玩的朋友要留意，園內4大遊樂設施目前暫停開放，直至另行通知，各位迪士尼迷出發前記得做好功課，以免掃興，即睇下文了解詳情！
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香港迪士尼樂園｜4項遊樂設施停運 直至另行通知
香港迪士尼樂園4項遊樂設施目前暫停服務。其中位於明日世界的「太空飛碟」，以及位於探險世界的「泰山樹屋」和「前往泰山樹屋之木筏」，為配合營運調整，已於2月9日起停運；而位於幻想世界的「米奇幻想曲」因進行定期檢查及保養工作，亦已於2024年12月1日起停運。以上4項設施的重新開放時間有待公布。
香港迪士尼樂園｜小熊維尼歷險之旅進行維修
另外，位於幻想世界的「小熊維尼歷險之旅」，在1月20日至2月15日暫停服務，以進行定期檢查及保養工作。
香港迪士尼樂園｜$859入園2次優惠
另外，香港迪士尼樂園推出最新門票優惠，每人$859即享入園2次，即日門票升級年票，成為「奇妙處處通」會員，更享港幣$200折扣。
香港迪士尼門票優惠詳情
2次入園門票：於2025年2月11日至6月30日期間第1至第3門票級別的任何2天進入樂園
價格：標準門票$859；小童 / 長者門票（3至11歲 / 60歲或以上）$649
預訂日期：2025年6月29日或之前
預訂網站：【香港迪士尼官網】
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