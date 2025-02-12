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元宵節+情人節｜一連4晚朗豪坊浪漫打卡　白紙市集首個戀愛配對遊戲

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發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

今年元宵佳節及情人節僅相隔兩天，朗豪坊於2月12日（元宵節）至2月15日舉辦《魚樂甜蜜園遊晚會》，大玩元宵經典遊戲，感受熱鬧的節日氣氛，更將浪漫氛圍延續至整個2月，聯乘白紙市集及 The GenZ 舉辦《粉紅泡泡》市集，帶來朗豪坊首個戀愛配對遊戲、音樂表演及手作市集。

一連4晚（2月12至15日），每晚6時至9時，朗豪坊4樓通天廣場搖身一變為《魚樂甜蜜園遊晚會》會場，設置兩大經典元宵遊戲 ——《幻影猜燈謎》以及《撈起撈魚》。猜中指定數量燈謎或於限時內成功撈起指定數量小金魚，即可獲得象徵甜甜蜜蜜、煙韌團圓的傳統手作花生糯米?或寓意吉祥的即製鯛魚燒，增添「魚」樂與甜蜜的氛圍，情侶還是家庭朋友，都可感受歡樂的時刻。

「朗豪坊x白紙市集ＸThe GenZ Fest《粉紅泡泡》」週末市集，於2月15、16、22及23日，連續兩個周末在商場9至12樓帶來朗豪坊首個集音樂表演、手作市集及戀愛配對遊戲的多元活動。

4場期間限定《粉紅泡泡》音樂會，將於晚上6至8時舉行，每晚邀請不同的人氣Busker於現場獻唱情歌，以動人歌聲營造浪漫溫馨氣氛；情侶可為摯愛挑選獨特的情人節禮物，單身人士更有機會認識新朋友。

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