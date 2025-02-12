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大灣區航空｜削航班影響逾5000乘客　向政府報告指內部缺乏溝通、客服運作未能配合

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發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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大灣區航空在2至3月期間取消128班航班。（資料圖片）

大灣區航空上月22日突削2至3月期間的128班航班，約5,500名乘客受影響。政府分別於1月29日及2月7日收到大灣區航空按政府要求向民航處提交的報告及補充資料。

報告顯示，是次航班編排失誤的主要成因是內部缺乏溝通以及客戶服務運作未能作出配合。大灣區航空表示已深入檢視和採取必要措施聯絡所有5000多個受影響乘客，並妥善向他們提供替代方案，包括退票及轉乘其他航班。此外，大灣區航空再次保證會致力為乘客提供穩定可靠的服務，並確保日後不會再發生同類情況。

報告提出多項改善措施，包括加強航班調配安排的內部管理程序、就航班時間表及航點的改動增強內部溝通、確保機隊與人手的穩定性與可靠性，以及加強客戶服務應對突發事件的能力。

運輸及物流局及民航處會密切跟進大灣區航空的報告及補充資料中提出的各項改善措施的實施進度，防止同類事件再次發生。政府亦會繼續與大灣區航空就其航空網絡發展、機隊及人手情況保持緊密溝通，確保在民航資源用得其所的同時，本地航空公司能穩步有序地發展。

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