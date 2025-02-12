熊貓經濟｜150隻大熊貓雕塑登陸立法會　梁君彥歡迎市民旅客到訪「打卡」

▲ 150隻熊貓雕塑首度登陸立法會，由即日起至本月底開放予公眾參觀。（資料圖片）

全港最大型的熊貓展覽「 PANDA GO！香港遊」，啟動禮今日（12日）在立法會舉行，150隻熊貓雕塑首度登陸立法會，由即日起至本月底，開放予公眾參觀。

立法會主席梁君彥表示，立法會全力支持「無處不旅遊」、「人人都是旅遊大使」的理念，歡迎市民和旅客到訪參觀大熊貓雕塑，指香港有6隻大熊貓，是中國內地以外飼養大熊貓最多的地方，文化體育及旅遊局局去年發布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提到要積極聯成各界推廣大熊貓旅遊，從中製造商機。

他透露，自己亦曾請教人工智能軟件DeepSeek有關如何推動大熊貓經濟，並獲得10多條建議，包括熊貓從觀光符號轉化為文化符號、打造熊貓IP生態圈、辦4D沉浸式熊貓展覽等，深信大熊貓可為市民和旅客帶來更多歡樂，並為香港生態保育和旅遊業注入新動力。

文化體育及旅遊局長羅淑佩指，市民除了到海洋公園探訪6隻大熊貓外，亦可以先後在機場、星光大道、中環街市等多個地點展出的大熊貓雕塑打卡。她衷心感謝立法會樂意支持活動，讓栩栩如生的可愛大熊貓雕塑在立法會展出，更可配合周六海洋公園的大熊貓龍鳳胎見面典禮，以及翌日正式與公眾見面，呼籲市民可到立法會「打卡」，在海洋公園探訪大熊貓並購買文創商品，期望巡迴展覽能將歡樂氣氛傳遍香港。

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