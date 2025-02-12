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回南天︱落雨潮濕衣物難乾有噏味　專家教室內快速乾衣法 洗衫晾衫6妙招防霉除臭

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

落雨潮濕衣物難乾有噏味　專家教室內快速乾衣法 洗衫晾衫6妙招防霉除臭

【回南天／潮濕／乾衣／防霉除臭／抽濕機】天氣潮濕衣物難乾點算好？有家務達人指點大家如何能快速乾衣、洗衫晾衫6步驟有助衣物防霉除臭。

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Sick問識答
Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

本周濕度高達95%

根據天文台最新天氣預測，受一股偏東氣流影響，廣東沿岸天氣較為潮濕。本港今日（12日）多雲，大部分地區錄得數毫米雨量，陣雨雨勢有時較為頻密，沿岸有霧。而天文台今日亦錄得相對濕度96%，而部分地區例如流浮山、長洲，相對濕度更高達100%。

天文台預料，受南海南部廣闊低壓區相關的雲帶影響，本港未來兩三日南海北部及沿岸地區會有幾陣雨，天氣潮濕；本周四、五相對濕度最高達95%，周六相對濕度最高90%。

專家教3招快速乾衣

潮濕回南天時洗衫，衣物晾極唔乾，容易滋生霉菌、有臭噏味。TOPick請教家務達人，只需動用幾樣家中必備小物，即可快速乾衣：

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1. 風筒+膠袋

2. 屈曲衣架

3. 乾毛巾

3個除衣物霉菌、臭味法寶

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1. 白醋

2. 梳打粉

3. 香皂

    洗衫晾衫防霉除臭大法

    手作達人Billie Ng（吳斯翹）曾接受TOPick訪問，分享洗衫前準備步驟，可有助去除衣物「噏」味。另外，日本的家事專家每田祥子，也曾分享在室內晾乾衣物去除霉菌、臭味的方法，讓衣物保持乾爽清新。

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    同場加映：消委會推薦抽濕機名單

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