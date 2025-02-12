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iPhone騙案｜針對iPhone舊系統新型騙局　點擊1鍵或直接被鎖機

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

針對iPhone舊系統新型騙局，點擊1鍵或直接被鎖機。

【騙案 / iPhone / iOS】使用iPhone手機時，見到熟悉的彈窗提示，如若未留意而習慣性點選，可能就此落入騙徒陷阱，手機被安全鎖定至無法使用，更可能面臨其他財物損失。

近日，有網民在小紅書發帖分享經歷，指其iPhone遭騙徒以偽裝系統彈窗「黑進」手機更改密碼，隨後他的手機被永久「安全鎖定」無法使用；還有網民分享已因此被騙走4,000元。

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iPhone騙案｜手機被鎖死無法使用

樓主以「蘋果手機新型騙局」為題發帖，指其手機收到改密碼的「系統彈窗」，相信他並未多做留意而習慣性點擊「允許」；樓主意識到不對後立即更換鎖屏密碼但為時已晚，「確認鎖屏密碼的時候手機一直在卡」。

點擊圖片放大
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隨後，他再次解鎖手機時，竟發現新舊密碼都無法打開手機，而後手機被「鎖死」。據圖片可見，手機顯示「安全鎖定」，手機只有「緊急情況」及「抹掉iPhone」兩個選項；為能夠繼續使用手機，樓主只好登出原賬戶解鎖設備，惟所有資料已全被清空。

iPhone騙案｜針對老舊系統騙術

樓主致電官方技術顧問後，得到的回答是，如若點擊「允許」，「就等於默認手機被黑進來了」，「技術顧問說是騙子，針對老舊iOS系統的新型騙術，偽裝成系統彈窗以欺騙客戶，黑進手機改系統密碼」，客服建議若遇到此類情況，可「直接重啟手機」，切勿跟隨指示修改密碼。

不少人表示曾多次受到該類彈窗，更有人因賬戶綁定支付工具，而被盜刷4,000元。（iStock）

iPhone騙案｜網民教招預防上當

此事引起眾多網民熱議，不少人表示曾多次受到該類彈窗，更有人因賬戶綁定支付工具，而被盜刷4,000元，因此有人呼籲「一定不要看都不看彈窗內容，就直接點允許啊！」。

有不少網民分享了自己的應對之法，「偶然發現只要在鎖屏的下拉提示框左劃，點擊『清除』，就可以正常進入屏幕使用手機」、「設定『內容與隱私限制』直接關閉，從源頭避免」。

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