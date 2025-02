阿MO進度丨阿MO康復進度再現奇蹟　每日密集治療5小時如火如荼脊椎肌肉現拉扯感

【阿MO/李啟言/MIRROR/NewJeans/NJZ】舞蹈員李啟言(阿MO)自2022年7月因於MIRROR開演唱會期間被巨型電視壓中,一直受傷至今。不過,他的父親李盛林於最新代禱信中卻傳來好消息,指MO身體感應進一步加強「開始感受到脊椎肌肉的拉扯感」,更指兒子有信心「期待有朝站起來活動,甚至可以親身臨場觀看他所喜歡的藝人演出」。

李盛林在最新一封代禱信中交代阿MO最新康復進展:

第二階段治療正踏進如火如荼之際,阿MO正專注投入各肌肉負重和反地心吸力的治療,同時也藉細胞治療增強在各項神經的感應。最近在脊椎肌肉的拉扯治療下,開始感受到脊椎肌肉的拉扯感。

李盛林又指阿MO目前每天持續接受5小時的密集治療,即使是假日,也有2小時的訓練,為未來而努力,希望有天可以親身到場欣賞藝人的表演:

阿MO仍每天持續接受五小時的密集治療,即使是假日,也有兩小時的訓練。阿MO滿有信心的期待有朝站起來活動,甚至可以親身臨場觀看他所喜歡的藝人演出。

事實上,阿MO早前曾於IG轉發喜愛的韓國女團「NJZ」(前稱NewJeans)動態帖文,並留言表示「You guys coming to Hong Kong!I cannot go though... 唯有等好番之後,希望有機會睇。」

