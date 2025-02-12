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阿MO進度丨阿MO康復進度再現奇蹟　每日密集治療5小時如火如荼脊椎肌肉現拉扯感

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【阿MO／李啟言／MIRROR／NewJeans／NJZ】舞蹈員李啟言（阿MO）自2022年7月因於MIRROR開演唱會期間被巨型電視壓中，一直受傷至今。不過，他的父親李盛林於最新代禱信中卻傳來好消息，指MO身體感應進一步加強「開始感受到脊椎肌肉的拉扯感」，更指兒子有信心「期待有朝站起來活動，甚至可以親身臨場觀看他所喜歡的藝人演出」。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

李盛林在最新一封代禱信中交代阿MO最新康復進展:

第二階段治療正踏進如火如荼之際，阿MO正專注投入各肌肉負重和反地心吸力的治療，同時也藉細胞治療增強在各項神經的感應。最近在脊椎肌肉的拉扯治療下，開始感受到脊椎肌肉的拉扯感。

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李盛林又指阿MO目前每天持續接受5小時的密集治療，即使是假日，也有2小時的訓練，為未來而努力，希望有天可以親身到場欣賞藝人的表演:

阿MO仍每天持續接受五小時的密集治療，即使是假日，也有兩小時的訓練。阿MO滿有信心的期待有朝站起來活動，甚至可以親身臨場觀看他所喜歡的藝人演出。

事實上，阿MO早前曾於IG轉發喜愛的韓國女團「NJZ」（前稱NewJeans）動態帖文，並留言表示「You guys coming to Hong Kong！I cannot go though... 唯有等好番之後，希望有機會睇。」

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