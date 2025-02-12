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富貴星二代｜15歲星二代轉賬¥88888賀媽咪49歲生日　讀英國貴族學校父母富養方式屢惹爭議

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

王詩齡有個富媽媽，令這位星二代年紀輕輕已財力雄厚！

【星二代/王詩齡/李湘】內地主播李湘富養女兒王詩齡（Angela）的方式不時引起爭議，15歲的王詩齡除了入讀英國貴族學校，還不時穿上全身名牌晒名袋，最經典是李湘去年底贈愛女千萬勞斯萊斯考車牌，年紀輕輕享盡榮華富貴！日前李湘49歲生日，仍在求學的Angela更轉賬巨額給媽咪賀壽，再次引起話題！

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富貴星二代｜李湘家世顯赫有本錢富養女兒

李湘與內地導演王岳倫婚後育有一女王詩齡，但王岳倫被揭在夜店攬女，兩人於2021年宣布離婚，雖然李湘是單親媽媽，但財力豐厚，她出身自富貴家族，爸爸是湖南法院副院長，媽媽則經營汽車集團，李湘自己亦有投資房產、創立娛樂公司及直播賣貨等等，絕對有本錢富養女兒Angela，有指Angela自出生以來，衣食住行都要用最好，她坐勞斯萊斯出入、於豪華餐廳用膳，一身名牌服裝及手袋，打扮比同齡小朋友成熟。

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富貴星二代｜讀英國貴族學校每年學費逾40萬

李湘安排女兒入讀有「公主母校」之稱的Benenden School，學校創立於1923年，是英國最受歡迎的女校之一，亦是少數提供全寄宿的女校，為11歲至18歲女生提供550個學額。這裡的學生非富則貴，校友包括英國安妮公主（Princess Anne）和賭王千金何超欣，亦有指Angela現時所入住的宿舍房就是當年安妮公主的房間。學校入學門檻亦相當高，最新每年學費已超過43萬，絕非人人讀得起。

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富貴星二代｜李湘生日獲15歲愛女轉賬逾9萬元

日前是李湘49歲生日，她跟女兒的互動再次掀起熱話，李湘在社交平台大晒Angela的轉賬記錄，原來愛女以88888人民幣（約$94,749港元）作為媽咪的生日禮物，這份昂貴的孝心隨即引起網友討論，有網民甚至表示：「多過我半年薪金！」、「年紀輕輕已家財萬貫」，亦有不少人認為這個數目對Angela來說，只是一堆數字，她隨便一個手袋都可能超過這個數了。

另有網民搞笑問李湘還缺不缺女兒：「媽媽生日快樂」、「媽什麼時候接我回家？」而李湘前夫王岳倫也有送上祝福：「Angela媽媽生日快樂，永遠健康平安！」並分享李湘母女合照，因而登上熱搜，獲大讚離婚後再見亦是朋友的做法，對女兒來說是最好的。

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