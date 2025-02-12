  • 20°C
香港時間：2025212日 (三) 16:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚速報｜Leica突破推LUX iPhone手柄　配合應用程式手機專業Leica相機

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

剛推出的Leica LUX iPhone手柄。（$2,500/圖片品牌提供）

一提起相機品牌，大家都會懂得Leica的如同高品質和信心的保證，而近年Leica亦開始積極開發周邊產品，例如推出Leica LUX iPhone手機應用程式，最新的出品則是Leica LUX手柄。

Leica LUX手柄設計簡潔、操控理念和磁吸式MagSafe連接技術，提升了智能手機攝影的人體工學體驗和功能性，而且LUX手柄和iPhone通過低功耗藍牙（BLE）連通，還可與Leica LUX應用程序精妙互補。
LUX手柄設有兩段式快門按鈕輕按即可對焦，完全按下即可拍攝。一個功能按鈕可快速切換拍攝模式，另有兩處控制元件能通過Leica LUX應用程序進行個性化分配和自定義設置。

點擊圖片放大
+4
+3

其中，一個按鈕可快速訪問常用功能，易於操控的控制撥盤則可精準調整相機設置，如變焦、光圈、快門速度和曝光補償等。即使使用智能手機，攝影師也能完全掌控圖像構圖的基本要素。

此外，用戶可使用Summilux-M鏡頭或Noctilux-M鏡頭的散景效果突出主體，同時保持對曝光、ISO和快門速度的完全控制。而獨特的Leica Looks濾鏡石可從生動色彩到經典黑白，為大家拓展了藝術表達的調色板，為數字攝影注入膠片質感。

產品查詢：2385 0118

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

Ariana Grande首次聯乘Swarovski　音樂符號作靈感入門價$1,300起
14:57 2025/02/10
Ariana Grande首次聯乘Swarovski　音樂符號作靈感入門價$1,300起
時尚速報｜sacai二度聯乘WTAPS　男女裝合共10款產品後天上架
13:44 2025/02/05
時尚速報｜sacai二度聯乘WTAPS　男女裝合共10款產品後天上架
時尚速報｜Stella McCartney聯乘adidas推中性球鞋　英國跳水王子Tom Daley率先穿
11:51 2025/02/04
時尚速報｜Stella McCartney聯乘adidas推中性球鞋　英國跳水王子Tom Daley率先穿

你可能感興趣

Ariana Grande首次聯乘Swarovski　音樂符號作靈感入門價$1,300起
14:57 2025/02/10
Ariana Grande首次聯乘Swarovski　音樂符號作靈感入門價$1,300起
時尚速報｜sacai二度聯乘WTAPS　男女裝合共10款產品後天上架
13:44 2025/02/05
時尚速報｜sacai二度聯乘WTAPS　男女裝合共10款產品後天上架
時尚速報｜Stella McCartney聯乘adidas推中性球鞋　英國跳水王子Tom Daley率先穿
11:51 2025/02/04
時尚速報｜Stella McCartney聯乘adidas推中性球鞋　英國跳水王子Tom Daley率先穿
消費資訊 攝影器材 攝影 相機 消費種類 iPhone Leica

最高瀏覽

胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
徐熙媛大S去世｜具俊曄自揭跟大S結婚真正原因　建議找對象要先觀察對方1舉動
徐熙媛大S去世｜具俊曄自揭跟大S結婚真正原因　建議找對象要先觀察對方1舉動
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】