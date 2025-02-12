時尚速報｜Leica突破推LUX iPhone手柄　配合應用程式手機專業Leica相機

▲ 剛推出的Leica LUX iPhone手柄。（$2,500/圖片品牌提供）

一提起相機品牌，大家都會懂得Leica的如同高品質和信心的保證，而近年Leica亦開始積極開發周邊產品，例如推出Leica LUX iPhone手機應用程式，最新的出品則是Leica LUX手柄。

Leica LUX手柄設計簡潔、操控理念和磁吸式MagSafe連接技術，提升了智能手機攝影的人體工學體驗和功能性，而且LUX手柄和iPhone通過低功耗藍牙（BLE）連通，還可與Leica LUX應用程序精妙互補。

LUX手柄設有兩段式快門按鈕輕按即可對焦，完全按下即可拍攝。一個功能按鈕可快速切換拍攝模式，另有兩處控制元件能通過Leica LUX應用程序進行個性化分配和自定義設置。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其中，一個按鈕可快速訪問常用功能，易於操控的控制撥盤則可精準調整相機設置，如變焦、光圈、快門速度和曝光補償等。即使使用智能手機，攝影師也能完全掌控圖像構圖的基本要素。

此外，用戶可使用Summilux-M鏡頭或Noctilux-M鏡頭的散景效果突出主體，同時保持對曝光、ISO和快門速度的完全控制。而獨特的Leica Looks濾鏡石可從生動色彩到經典黑白，為大家拓展了藝術表達的調色板，為數字攝影注入膠片質感。

產品查詢：2385 0118

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】