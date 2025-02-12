財政預算案2025｜6.25前續車牌收費不變　運輸署籲毋須急於續牌

▲ 運輸署公布特別換領牌照安排，呼籲市民毋須急於續牌。（資料圖片）

【財政預算案2025 / 運輸署 / 車牌 / 駕駛執照】運輸署今日（2月12日）公布特別換領牌照安排，呼籲市民毋須急於向各運輸署牌照事務處遞交車輛牌照和駕駛執照續期申請。

最新影片推介：

運輸署宣布，所有在《財政預算案》發表日（即2月26日）或該日之前合資格換領的車輛牌照（即6月25日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛），可在6月25日或該日期前的任何時間，按現行收費為牌照續期4個月或12個月。

而所有在《財政預算案》發表日（即2月26日）或該日之前合資格換領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照，（即6月25日或之前期滿，而在進行換領時期滿不足3年的執照）可在6月25日或該日前的任何時間，按現行收費換領執照。

運輸署發言人表示，市民無須因揣測即將公布的《財政預算案》可能提高牌照／執照的費用，而趕急向運輸署各牌照事務處遞交車輛牌照或駕駛執照的續領申請，強調有關安排與《財政預算案》的內容並無任何關係，運輸署亦不知悉關於《財政預算案》的內容。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】