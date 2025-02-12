  • 19°C
香港時間：2025212日 (三) 14:12

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025｜6.25前續車牌收費不變　運輸署籲毋須急於續牌

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

運輸署公布特別換領牌照安排，呼籲市民毋須急於續牌。（資料圖片）

【財政預算案2025 / 運輸署 / 車牌 / 駕駛執照】運輸署今日（2月12日）公布特別換領牌照安排，呼籲市民毋須急於向各運輸署牌照事務處遞交車輛牌照和駕駛執照續期申請。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

運輸署宣布，所有在《財政預算案》發表日（即2月26日）或該日之前合資格換領的車輛牌照（即6月25日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛），可在6月25日或該日期前的任何時間，按現行收費為牌照續期4個月或12個月。

而所有在《財政預算案》發表日（即2月26日）或該日之前合資格換領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照，（即6月25日或之前期滿，而在進行換領時期滿不足3年的執照）可在6月25日或該日前的任何時間，按現行收費換領執照。

運輸署發言人表示，市民無須因揣測即將公布的《財政預算案》可能提高牌照／執照的費用，而趕急向運輸署各牌照事務處遞交車輛牌照或駕駛執照的續領申請，強調有關安排與《財政預算案》的內容並無任何關係，運輸署亦不知悉關於《財政預算案》的內容。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

財政預算案 運輸 運輸署 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
徐熙媛大S去世｜具俊曄自揭跟大S結婚真正原因　建議找對象要先觀察對方1舉動
徐熙媛大S去世｜具俊曄自揭跟大S結婚真正原因　建議找對象要先觀察對方1舉動
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】