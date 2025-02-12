吳業坤新歌︱坤哥情人節出新歌《愛情求生案內書》　赴台北拍MV大玩轉時光倒流情節

▲ 吳業坤《愛情求生案內書》

【吳業坤 / 坤哥 / 愛情求生案內書】吳業坤（坤哥）在昨日（2月11日）推出2025年首支主打派台歌《愛情求生案內書》，以強項抒情歌出擊冧爆情人節。

有別以往，坤哥今次選擇用新唱腔，傭懶而又溫柔地註釋出情侶維繫關係的小甜蜜。

《愛情求生案內書》以愛情中的求生慾為題，新歌曲風抒情柔和，但驚喜卻是歌詞中亦添加許多情侶日常，更幽默地添加了兩人為了維繫感情使出的「求生招數」。

貧窮家庭︱吳業坤「散叫凍檸茶」潮文導出窮人心聲 15大生活日常中幾多個？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

吳業坤新歌︱大玩時光倒流情節

務求聽眾可以在歌曲中獲得共鳴的同時，亦可會心一笑。坤哥表示：「其實今次呢首歌嘅靈感來源係嚟自網絡嘅meme圖，成日見到網上面啲人講點樣答女朋友問題先可以避免對方嬲，見到大家對男朋友嘅求生慾都好有共鳴又覺得好笑，而目前唔係好多歌係講呢樣嘢，所以想試吓，希望大家可以聽歌嘅時候，有共鳴又可以會心微笑，都算係一種另類嘅甜蜜。」

《愛情求生案內書》邀請到梁柏堅填詞、徐沛昕作曲、賴映彤編曲及監製。而吳業坤今次除詮釋歌曲外，更是投放更多的心機及時間去思考MV的拍攝。

為了呈現更加多戲劇的元素，坤哥今次選擇帶大隊到台北拍攝，更是邀請到台灣女網紅一同大玩時光倒流。豈料拍攝大超預算，所幸獲得《信貸站》全力支持拍攝，最後MV得以超額完成。

今次MV添加許多情侶日常間的小磨擦，希望令觀眾獲得同感。重點亦是MV中「月光寶盒」元素，誇張呈現男生如何努力哄回另一半，最好和好如初。盼於今個情人節為大家送上幽默且貼地的甜蜜祝福。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】