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旅遊攻略｜住酒店2種免費物品必帶走　旅遊達人讚搭飛機時超有用

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

住酒店2種免費物品必帶走，旅遊達人讚搭飛機時超有用。

【旅遊攻略/親子遊】酒店有很多免費物品供住客使用，如個人衛生用品、即沖飲品等，原來當中暗藏兩件物品，在搭飛機時超有用，就連機師亦大讚聰明做法，即睇邊兩件物品，以及如何在飛機使用。

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據外國媒體英國《鏡報》報道，每年至少坐100次飛機的旅遊專家Kashlee Kucheran建議旅客住酒店時，一定要帶走2種免費物品，點擊圖片放大看詳情及原因：

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不少網民看過兩提議均大讚，當中一名機師直言「這是聰明有用的方法，尤其浴帽那招！」，另有網民稱「我會從酒店拿走所有免費的東西，畢竟房務員也將他們扔掉。而這些物品往往在最後關頭派上用場。」

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美國電視新聞雜誌節目《Inside Edition》曾經「放蛇」，揭發五星級酒店在旅客退房後並沒換床單。其實酒店暗藏邋遢，以下為5大污糟位及自保方法：

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