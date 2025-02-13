移英注意｜英國一年205萬宗暴力犯罪商店盜竊狂飆36%　一個港人集中地治安排尾三

【英國治安／暴力犯罪／盜竊／罪案率】近年不少港人選擇移居英國，但當地治安問題一直備受關注。根據英國警方資料，暴力犯罪一年發生近205萬宗，其中一個港人集中地更成為全英治安最差地區之一，最新治安排名尾三。

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根據英國國家統計局資料，截至2024年9月，當地警方在英格蘭及威爾斯43個警區一共記錄逾500萬宗非欺詐罪案，相當於每1,000人便發生91.2宗案件。在500萬宗罪案中，以暴力犯罪佔最多，有近205萬宗，而整體盜竊亦有約180萬宗，公共秩序犯罪則有近52萬宗。

另外，當地發生逾43萬宗商店盜竊案，與去年同期相比增幅最大，飆升36%之多；個人盜竊罪案亦出現18%的上升，共發生逾12.5萬宗；搶劫罪案上升13%，達81,094宗；持有武器犯罪則上升6%，共記錄58,989宗罪案。

英國治安｜西敏寺犯罪率最高

若按地區劃分，西敏寺（Westminster）的犯罪率在全國排行第一，每1,000名居民便有440宗罪案。該區的主要問題為盜竊，共發生65,020宗，佔所有犯罪的69%以上，同時亦有11,958宗暴力犯罪、4,503宗車輛犯罪及4,024宗公共秩序犯罪，數量非常驚人。資料指出，該區犯罪率高企的主因為遊客人數眾多，導致犯罪率也隨之上升。

曼徹斯特治安排尾三

與此同時，有「港人集中地」之稱的曼徹斯特市（Manchester）情況亦不甚理想。根據當地警局罪案率統計，其罪案率在英格蘭和威爾斯排行第3。資料顯示，該區每 1,000人中就有172.6宗罪案。

大曼徹斯特地區的Oldham在全國危險地區中位列第32，每1,000人便發生115宗罪案，其後是排名第37的Salford。而Rochdale、Bolton、Wigan、Bury和Stockport等其他地區，每1,000人的罪案率分別為112宗、108宗、99宗、98宗及81宗。

大曼徹斯特最安全地區

另一方面，大曼徹斯特地區中最安全的地區為Trafford，犯罪率為每1,000人發生75宗罪案，即每13人發生1宗罪案，在全國危險地區中排名第157位。

當地警方表示，該區去年的罪案紀錄下降8%，減少近3萬宗，共拘捕了67,084人，按年增加3,545人。助理總警司Rick Jackson指，截至2024年12月，大曼城警方一年內共進行了約5萬次攔截搜查，罪案率已顯著下降。

英國治安｜其他熱門移居城市情況

至於其他港人熱門移居城市的治安情況則如下：

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（全國危險地區排名）

Bristol排名第10，每1,000人罪案率為130宗

利物浦排名13，每1,000人罪案率為126宗

列斯排名16，每1,000人罪案率為125宗

伯明翰排名22，每1,000人罪案率為119宗

諾定咸排名25，每1,000人罪案率為118宗

根據英國著名保安服務公司Churchill Support Services在2024年最新的報告顯示，依該城市罪案率比較，列舉英國25個最危險城市，當中前10名最危險城市排名如下：

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1. 西敏寺（Westminster）：每1,000人罪案率為440宗

2. 康登（Camden）：每1,000人罪案率為184.2宗

3. 曼徹斯特（Manchester）：每1,000人罪案率為172.6宗

4. 米德斯堡（Middlesbrough）：每1,000人罪案率為170.1宗

5. 肯辛頓-切爾西（Kensington & Chelsea）：每1,000人罪案率為160.4宗

6. 黑池（Blackpool）：每1,000人罪案率為157.3宗

7. 哈特爾浦（Hartlepool）：每1,000人罪案率為149.2宗

8. 利物浦（Liverpool）：每1,000人罪案率為136.7宗

9. 赫爾（Hull）：每1,000人罪案率為136.7宗

10. 唐卡斯特（Doncaster）：每1,000人罪案率為134.1宗

根據英國港僑協會於2021年公佈的《港人移英熱門地點分析報告》，於2021年首六個月，以下是港人10大熱門英國移民城市，當中以倫敦最受歡迎，排名如下：

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倫敦（London）

曼徹斯特（Manchester）

伯明翰（Birmingham）

雷丁（Reading）

布里斯托（Bristol）

諾定咸（Nottingham）

牛津郡（Oxfordshire）

薩里郡（Surrey）

愛丁堡（Edinburgh）

沃靈頓（Warrington）

據英國CrimeRate網站引用當地警察局截至2024年9月的罪案率數據，顯示10大最受港人歡迎城市當中，以曼切斯特（Manchester）的治安最差。

點擊下圖睇治安排名（由最安全排序）：

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倫敦（London）：每1,000人罪案率為104宗

曼徹斯特（Manchester）：每1,000人罪案率為172.6宗

伯明翰（Birmingham）：每1,000人罪案率為136宗

雷丁（Reading）：每1,000人罪案率為113宗

布里斯托（Bristol）：每1,000人罪案率為118宗

諾定咸（Nottingham）：每1,000人罪案率為117宗

牛津郡（Oxfordshire）：每1,000人罪案率為66宗

薩里郡（Surrey）：每1,000人罪案率為61宗

愛丁堡（Edinburgh）：每1,000人罪案率為60.7宗

沃靈頓（Warrington）：每1,000人罪案率為114宗

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