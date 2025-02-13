TOPick會員有獎｜送你香港旅遊博覽會 2025門票(100份)(每份4張)

旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會 2025」盛大回歸 超過 300 展位呈現一系列精彩旅遊產品及震撼優惠強勢列陣

多項旅遊優惠驚喜連連 實現即買即玩、即飛即住的理想旅程！

去年由展覽集團主辦的首屆「香港旅遊博覽會 2024」 和「香港秋季旅遊博覽會 2024」反應非常熱烈，廣受各界好評，兩次展覽獲超過 40 萬人次入場參觀。為回應市民對一站式旅遊資訊及產品的熱熾需求，展覽集團 宣布將於 2025 年 2 月 20 至 23 日假香港會議展覽中心展覽館 5BCD 再次舉辦 「香港旅遊博覽會 2025」，並由香港旅遊業議會協辦，旨在為旅遊愛好者帶來一 系列精彩的旅遊產品及超震撼優惠，大家除了能一次過了解及比對不同旅遊平台的資訊外，更可取得不少最新的旅遊訊息，從中找到最合適及最高性價比的旅遊計劃。

博覽會期間，參展商於將舉辦超過 40 場旅遊相關的講座和表演，此外，大會更設有獎活動區，為大眾準備了超過 4,700 份豐富禮品，總值更超過港幣53萬元。每天首 500 名入場人士還可獲得免費旅遊 SIM 卡的機會（受條款及細則約束）。另外，憑Mastercard 消費滿指定金額更可獲抽獎機會，頭獎為沙特阿拉伯雙人來回 機票、另有十多個目的地的來回機票、酒店住宿及旅遊套票等，絕對是旅遊愛好 者收集資料的最全面一站式平台。



旅遊裝備低至 1 折

是次博覽會首次獲得太古資源的支持，特別邀請了全港最大多品牌運動用品連鎖店之一的「馬拉松」參展，屆時將展出多款低至 1 折的旅遊裝備，為大家帶來極吸引優惠，更可享每日限量 100 對僅需$1 的 Zverest 銀離子襪，此外，現場還有多項優惠活動：包括僅需$80 起的特價商品、購滿$1500 可享減$150 優惠及購滿 $3000 可享減$300 優惠等。



免費派發超過 2,000 張漫遊數據卡

博覽會四天展期內，將限量派發超過 2,000 張旅遊 Sim 卡，每天首 500 名入場人 士即有機會免費獲得。每人每日限領一次，先到先得，送完即止！（派發詳情請留意大會最新公佈，活動受條款及細則約束）



探索全新旅遊博覽大道 特設巡遊和見面會 合照打卡



今年的博覽會還特別設計了全新的旅遊博覽大道，以飛行棋的形式呈現，讓大家 在輕鬆遊玩的過程中探索各大旅遊亮點。另外，大會更安排了吉祥物巡遊和見面會，多隻來自不同地區的吉祥物將聚首一堂，讓參加者拍照打卡，同時透過與吉祥物的互動，了解不同地區的文化。



跨業界合作、吸引大灣區市民來港

展覽集團宣佈亦與跨業界合作，尤其與旅遊業攜手推動大灣區來港消費，例如通 過派發免費入場門票、特別安排免費旅遊巴跨境接送以及優惠券，預期未來每季將額外吸引 1.5 萬名內地旅客到訪香港，推動會展經濟、發揮香港城市之都的魅力。



大力推動銀髮消費

資料顯示本港至 2046 年，65 歲及以上長者將增加至佔人口的 36％，是本地消 費主力，銀髮市場潛力不容忽視。行政長官 2024 年《施政報告》中提出成立由 政務司副司長領導的「促進銀髮經濟工作組」，循促進「銀色消費」、發展「銀 色產業」等五大範疇推出措施，促進銀髮經濟發展。多年來展覽集團一直支持構 建樂齡友善消費，並於早年已率先提供長者免費入場優惠。集團大力支持政務司 副司長及工作組推廣銀髮經濟的工作，決定於今年更進一步推動「銀色消費」， 本屆「香港旅遊博覽會 2025」，憑長者咭的 65 歲或以上人士將可以免費參觀， 同時貼心為他們提供特別的優惠、禮品，未來亦計劃於各項展覽會中提供其他長 者特別優惠，響應政府加入多項「銀色消費」的元素。



「香港旅遊博覽會 2025」

展覽日期： 2025 年 2 月 20 日至 23 日

展覽場地： 香港會議展覽中心（展覽館 5BCD)（會展站B3 或灣仔站 A5 出入口）

展覽時間：早上 11 時至晚上 8 時正

購票方法：現場購票 或 網上購票 （KKday/Klook/Alipay 支付寶）



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