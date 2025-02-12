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緬甸詐騙園區｜卓孝業：9名港人仍在東南亞被禁錮　緬甸情況較為複雜

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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卓孝業表示，現時仍有9名被誘騙到緬甸電騙營港人未獲釋。（彭大偉攝）

現時仍有9名被誘騙到緬甸電騙營港人未獲釋，署理保安局長卓孝業表示，自2023年至上月，執法部門共接獲28宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮的求助個案，其中19人已返港，至於餘下9人中，相信8人身處緬甸，1人在柬埔寨。專責小組將繼續跟進。

卓孝業表示，緬甸目前情況複雜，尤其邊陲地帶受緬甸政府控制的範圍較少，當局正與泰國協作和聯繫，嘗試找出被困港人的正確位置並進行營救。而在本港方面，警方就誘騙他人到東南亞國家從事非法工作，共拘捕11人，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及以欺詐手段取得財物等罪；其中2名在2022年被捕的人士，串謀詐騙罪成，分別判監36個月和56個月。

卓孝業指，鑑於近期案件，當局將繼續加強宣傳，例如利用社交平台作呼籲、在香港國際機場離港層向出發往泰國、緬甸和柬埔寨等東南亞國家的旅客派發防騙宣傳單張，以及透過媒體報道等。另外，考慮到部分案件中的疑犯在酒吧與受害人接觸，警方已派員到多個酒吧區或娛樂場所派發宣傳單張。

新民黨容海恩提出口頭質詢，關注政府如何主動聯絡緬甸及柬埔寨當局，以營救被禁錮港人。卓孝業表示，政府接獲求助個案後，透過國際刑警與在地相關執法部門聯繫，提出要求協助，亦透過外交部駐港特派公署向在地使領館提出要求協助，後來因應事態發展與泰國聯繫，獲泰方積極回應，現時主要透過泰國方面協助。

工聯會郭偉強表示，坊間有所謂中介人將警方的低調部署轉為高調，某程度上發放只要家屬交贖金就能交人的訊息。卓孝業回應指，目前專責小組一直有與相關家屬直接聯繫，並提醒要提防自稱中介的人士，稱有機會是「騙上騙」，詐騙家屬的贖金。而對於協助港人家屬的人士，當局的理解都是提供心理援助及協助奔走，發放的訊息主要來自家屬，當局有與相關人士溝通，對方亦理解現時不宜將營救行動細節披露太多，以免影響日後行動。

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