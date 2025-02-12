大S流感病逝｜S媽再訴錐心喪女之痛　曾為爛賭前夫還190萬債獨力湊大3女兒　年輕外貌極標緻【多圖】

【大S／徐熙媛／黃春梅／凍齡】大S（徐熙媛）新年期間在日本病逝，享年48歲。S媽白頭人送黑頭人，相隔9日後首度借歌訴說喪女之痛，今日（12日）再度發文，指失去女兒後如同心裡穿了一個洞，讓網民不禁鼻酸，紛紛留言安慰。

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大S（徐熙媛）新年期間在日本流感驟逝，年屆70歲S媽（黃春梅）白頭人送黑頭人。大S病逝後9日，S媽終於首度在社交平台發文，以7字帖文：「把悲傷留給自己」，概括喪女之痛。隨即一連發3篇帖文，同樣轉載台灣男歌手陳昇於1991年發行的歌曲《把悲傷留給自己》，字裡行間彷彿透露著失去愛女後極為心痛。帖文下有不少粉絲留言安慰，希望S媽保重節哀順變，但她只回答「我了解越關心越痛苦」，讓人心酸。

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S媽今日（12日）凌晨再度發文，寫下「心，破了一個洞，要如何補上」，抒發思念亡女大S之情，令網民傷感。

據悉，S媽出身家境貧窮，小學畢業後沒有繼續升學，反而到台北一間餐廳洗碗賺錢幫補家計。隨後結識了前夫徐堅，相愛不久就嫁入徐家，生下3個漂亮女兒，大女徐熙嫻，二女徐熙媛和細女徐熙娣。然而，徐堅有賭博和酗酒等不良嗜好，加上用情不專，S媽最終鼓起勇氣帶著孩子離開婆家，獨自將3個女兒撫養成人。

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▲ S媽年輕時五官清秀，甚有明星相。（網上圖片） ▼ 點擊圖片放大 +12 +11

當年徐堅負債累累，債務龐大高達800萬元台幣（約190萬港元），甚至有黑社會上門追債。S媽努力工作，獨自一人保護3個女兒，更一力替前夫還清賭債。網上瘋傳S媽年輕時的美貌，泛黃舊照中S媽清秀五官媲美女明星，成為一時熱話。

S媽與前夫徐堅合照和家庭照：



▲ 前夫徐堅。（網上圖片）

▲ 徐家小時候家庭照。（網上圖片）

▲ 徐家小時候家庭照。（網上圖片）

▲ （網上圖片）

▲ S媽與女兒們的合照。（網上圖片）

▲ S媽與前夫離婚後，仍與奶奶保持良好關係。（網上圖片）

▲ 大S亦非常照顧父親，直到父親病逝。（網上圖片）

▲ 大S3姐妹一直與父親保持聯絡。（網上圖片）

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