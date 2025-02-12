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前特首辦｜林鄭金鐘前特首辦花655萬裝修　遷灣仔入境大樓預用280萬元裝修

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

林鄭前特首辦遷灣仔往入境大樓預花280萬元裝修。

【前特首 / 林鄭月娥 / 入境事務大樓】前特首林鄭月娥的辦公室將由金鐘太古廣場甲級寫字樓搬去灣仔前入境事務大樓，政務司司長陳國基今天回應議員質詢時表示，新辦工大樓的裝修工程現正進行中，預算費用約280萬元。

實政圓桌立法會議員田北辰關注搬遷至新辦公室的費用和裝修費預算等。

前特首辦｜證實前特首辦公室將搬往舊入境事務大樓　林鄭：歡迎安排、能省卻租金開支

前特首林鄭月娥。（資料圖片）

前特首辦｜工程費用655萬元

陳國基稱，在2022年5月起租用了金鐘太古廣場一個辦公室單位為第四位前任行政長官的辦公室，租約為期3年。有關裝修工程由建築署負責，工程費用為655萬元。該辦公室租約今年5月屆滿，政府經與業主協商後，業主已同意政府可以按目前情況交還有關單位，而無須進行還原工程。

至於灣仔北重建項目，陳國基表示會展業為香港經濟帶來重大貢獻，一方面吸引高消費的過夜商務旅客訪港帶動旅遊、零售、餐飲、娛樂等經濟活動，為相關行業創造就業機會，同時讓本地中小企業聯繫國際買家和供應商，開拓市場和發掘商機。

為提供更多會展設施促進香港會展業的長遠發展，陳國基指，政府正繼續按計劃推展香港會議展覽中心附近的灣仔北重建項目，涉及將灣仔北三座政府大樓、告示打道花園及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓。

其中重置港灣消防局項目，已獲得立法會財務委員會批出撥款，政府已展開項目，將港灣消防局重置於分域碼頭街及龍合街交界的用地。

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