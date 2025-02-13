大腸癌丨大腸癌年奪2200港人命　30歲女排便正常現「2大症狀」　求醫竟證患大腸癌

【貧血/大腸癌/耳鳴/排便】有數據指大腸癌是香港癌症的「第二號殺手」，每年奪走約2,200位香港人的生命，而單在2020年大腸癌的新症數字逾5,000宗。有醫生便指大腸癌先兆除了是排便習慣改變、有血便，原來還包括耳鳴及貧血。台灣有一名30多歲女子，一向排便正常，不過長期受耳鳴及貧血所困，最終求醫下竟證實患上大腸癌。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《TODAY健面聊》中表示許多人只知排便習慣改變或有血便時是大腸癌病徵之一，但他指其實位於右側的大腸癌常以貧血的症狀表現，容易令患者臉色蒼白、比較容易喘、沒有力氣、耳鳴及頭暈。

錢政弘指曾有一名僅30多歲的女病患，沒有排便異常問題，不過卻一直受頭暈及耳鳴困擾。她原本以為可能與生理期有關，未有太大理會。但直到耳鳴症狀持續發生1個月後，某日她工作仰頭開窗時竟感到眼前一片漆黑，令整個人幾乎快要暈倒，劇烈耳鳴亦令她完全無法工作，她於是才慌忙到醫院求醫。

錢政弘表示女病患求醫後被驗出患有嚴重貧血，且不是可用生理期來解釋的。他於是為她進行糞便檢測以確認是否有潛血反應，結果真的呈現陽性反應，後續替她做大腸鏡，最終確認她患上大腸癌。

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同場加映: 初期沒明顯病徵 留意大便變化

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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同場加映: 預防患上大腸癌5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。















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