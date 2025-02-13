  • 18°C
香港時間：2025213日 (四) 13:56

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大腸癌丨大腸癌年奪2200港人命　30歲女排便正常現「2大症狀」　求醫竟證患大腸癌

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【貧血/大腸癌/耳鳴/排便】有數據指大腸癌是香港癌症的「第二號殺手」，每年奪走約2,200位香港人的生命，而單在2020年大腸癌的新症數字逾5,000宗。有醫生便指大腸癌先兆除了是排便習慣改變、有血便，原來還包括耳鳴及貧血。台灣有一名30多歲女子，一向排便正常，不過長期受耳鳴及貧血所困，最終求醫下竟證實患上大腸癌。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《TODAY健面聊》中表示許多人只知排便習慣改變或有血便時是大腸癌病徵之一，但他指其實位於右側的大腸癌常以貧血的症狀表現，容易令患者臉色蒼白、比較容易喘、沒有力氣、耳鳴及頭暈。

錢政弘指曾有一名僅30多歲的女病患，沒有排便異常問題，不過卻一直受頭暈及耳鳴困擾。她原本以為可能與生理期有關，未有太大理會。但直到耳鳴症狀持續發生1個月後，某日她工作仰頭開窗時竟感到眼前一片漆黑，令整個人幾乎快要暈倒，劇烈耳鳴亦令她完全無法工作，她於是才慌忙到醫院求醫。

錢政弘表示女病患求醫後被驗出患有嚴重貧血，且不是可用生理期來解釋的。他於是為她進行糞便檢測以確認是否有潛血反應，結果真的呈現陽性反應，後續替她做大腸鏡，最終確認她患上大腸癌。

點擊圖片放大
+3
+2

同場加映: 初期沒明顯病徵 留意大便變化

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映: 預防患上大腸癌5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

相關文章:

腸胃癌症｜女子一年間先後患大腸癌及胃癌 醫生揭致癌關鍵

大腸癌｜40歲工程師三餐吃「1款便當」 驚患3期大腸癌已擴散

大腸癌年輕化丨35歲以下大腸癌患者激增 研究揭1個飲食習慣與20%死亡個案有關

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

大腸癌｜20歲女常胃痛肚脹打嗝　照腸鏡驚見逾20粒瘜肉　醫生嘆1原因患癌率高5倍【附5招預防大腸癌】
17:30 2024/12/27
大腸癌｜20歲女常胃痛肚脹打嗝　照腸鏡驚見逾20粒瘜肉　醫生嘆1原因患癌率高5倍【附5招預防大腸癌】
癌症警號丨女子常頭暈以為過勞求醫證患大腸癌　醫生揭血液1數值過低需留神
10:40 2025/01/05
癌症警號丨女子常頭暈以為過勞求醫證患大腸癌　醫生揭血液1數值過低需留神
醫療突破︱韓國最新研究逆轉癌細胞減化療副作用　驗證大腸癌細胞重返正常
17:19 2025/01/10
醫療突破︱韓國最新研究逆轉癌細胞減化療副作用　驗證大腸癌細胞重返正常

你可能感興趣

大腸癌｜20歲女常胃痛肚脹打嗝　照腸鏡驚見逾20粒瘜肉　醫生嘆1原因患癌率高5倍【附5招預防大腸癌】
17:30 2024/12/27
大腸癌｜20歲女常胃痛肚脹打嗝　照腸鏡驚見逾20粒瘜肉　醫生嘆1原因患癌率高5倍【附5招預防大腸癌】
癌症警號丨女子常頭暈以為過勞求醫證患大腸癌　醫生揭血液1數值過低需留神
10:40 2025/01/05
癌症警號丨女子常頭暈以為過勞求醫證患大腸癌　醫生揭血液1數值過低需留神
醫療突破︱韓國最新研究逆轉癌細胞減化療副作用　驗證大腸癌細胞重返正常
17:19 2025/01/10
醫療突破︱韓國最新研究逆轉癌細胞減化療副作用　驗證大腸癌細胞重返正常
健康問題 大腸癌 網絡熱話 頭暈 貧血

最高瀏覽

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相