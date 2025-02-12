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元朗三代命案｜兩父子身上多處遭利器割傷　警檢染血較剪及生果刀　19歲孫報警後墮樓

社會

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

警方交代案情。（曾秋文攝）

元朗振興新村昨晚（11日）揭發雙屍命案，一對分別93歲及69歲姓文父子伏屍村屋單位，其後93歲死者的19歲男孫，被發現墮斃於距離振興新村約500米外的朗屏邨地下，他亦為通知警方有關振興新村的報案人。警方經調查後證實兩案有關，將案件列謀殺及自殺案跟進。

警方今午（12日）交代案情指，昨晚8時許接獲報案，指元朗振興新村有兩名人士死亡，約5分鐘後有市民報稱朗屏邨悅屏樓有人從高處墮下。警方到達該村屋單位時，發現大閘虛掩，兩名男死者倒臥在近廚房位置，其中93歲男子面及頸部被利器割傷及大量出血，69歲男子身上亦有多處類似傷痕，同樣大量出血。

警方在兩名死者倒臥位置附近發現22厘米長的廚房剪刀、21厘米長的生果刀，均染有血跡。初步調查發現，93歲男子獨居於案發單位，單位沒有搜掠痕跡，兩名死者財物仍在屋內。

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警方另在朗屏邨悅屏樓18樓發現19歲男死者財物，相信其從該位置墮下，調查後發現他就是於昨晚8時10分通知警方有關振興新村的報案人。

警方正循3名死者的背景、家庭關係、是否涉及財產糾紛等方向調查，初步顯示3名死者均無業，生前不涉糾紛的案件。

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罪案 振興新村 朗屏邨 村屋 謀殺 自殺

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