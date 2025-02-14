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食用安全｜保鮮紙包隔夜餸　毒物科醫生揭3大NG做法：恐增患癌風險

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 59 分鐘前

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【保鮮紙／保鮮／食用安全／隔夜餸／癌症】保鮮紙是不少家庭的必備品，不少人都用以包裹隔夜菜保鮮，但原來這類產品假如使用不當，有可能會釋出有害物質，甚至增加罹癌風險！台灣毒物科醫生拆解3大常見錯誤用法，教大家4招安全保存隔夜餸，強調用1物保存更加安全。

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Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

台灣毒物科醫生顏宗海於當地健康節目《健康1+1》分享指，保鮮紙主要由「聚氯乙烯（PVC）」及「聚乙烯（PE）」兩種塑料材料製成，當中PVC材質保鮮紙於高溫下容易釋放出塑化劑，而這些塑化劑屬於環境荷爾蒙，長期接觸下可能會對人體造成危害，例如影響兒童性早熟，甚至增加成人乳癌風險。

醫生於節目中拆解保鮮紙成分。（影片截圖）

顏醫生強調，保鮮紙所謂的「保鮮」其實在於阻隔灰塵，假如想維持食物新鮮，還是使用雪櫃保鮮，並非包住保鮮紙便可維持新鮮，故使用保鮮紙時應避免以下3大做法，以減輕健康風險：

食用安全｜使用保鮮紙3大NG做法

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食用安全｜保存隔夜菜4大正確方法

顏醫生表示，塑化劑對人體的危害是經過長期累積的，呼籲大眾應提高警覺，選擇安全的食物保存方式，想要正確保存隔夜餸，建議大家可遵循以下4大方法：

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由於玻璃材質穩定，不會釋放有害物質，因此顏醫生亦強調指，以玻璃保鮮盒裝餸是保存隔夜餸最安全的方式，除了玻璃保鮮盒外，也可以選擇其他無毒材質容器，例如不鏽鋼、陶瓷製品等，同樣可確保飲食安全。

同場加映｜安全食用隔夜飯6大重點

除了保鮮紙，台灣泌尿科醫生高銘鴻就曾於社交平台發文，講解食用隔夜餸6大安全貼士，避免過夜飯菜上滋生大量細菌，而影響食用者健康：

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同場加映｜隔夜蔬菜致癌風險

「營養生」（Negimen）營養師Queenie曾指出，不是每樣餸菜都適合帶飯，一些餸菜如莧菜、小棠菜、白菜等，並不適合隔夜帶飯，全因隔夜蔬菜裏的硝酸鹽，可經細菌或酶作用轉化為亞硝酸鹽。

食安中心過去亦曾檢測73種新鮮蔬菜樣本的硝酸鹽含量，硝酸鹽含量最高為葉菜類蔬菜，接著是塊根和塊莖類蔬菜，風險最低則是瓜菜或果菜類和豆類蔬菜：

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資料來源：健康1+1

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