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星二代｜70歲李國麟盼孫兒入讀清華反惹嘲諷　22歲女曾留學英國做賭王千金校友

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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李國麟介紹內地頂級學府清華大學。（小紅書截圖）

【李國麟/清華大學/英國留學】70歲資深綠葉李國麟近年北上直播帶貨，非常賣力的他曾硬食「牛糞」火鍋，擁有一夥愛國心的李國麟早前拍片介紹清華大學

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李國麟女兒｜被網民嘲不愛國

從李國麟於小紅書上載的短片所見，他站於清華大學門外說：「清華大學，114年啦。」此外他撰文寫道：「我女兒沒有考上，希望我未來的孫子孫女能夠考上#清華大學 #北京旅遊 #每秒都值得記錄 #北京」

惟隨即有網民問道：「但你女兒在英國讀書，是嗎？」、「你個女外國讀書，愛國？」，有人更暗嘲：「我們村有個宗祠，也有一百年+了」、「劍橋已經八百多年了」。

另外，李國麟曾建議大家往內地旅遊，不過早前就一家三口去意大利威尼斯旅行，被指言行不一致。

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李國麟愛女｜年花50萬供女留學

70歲的李國麟老來得女，他很疼錫這夥掌上明珠，年花50萬供女兒於英國留學，已經22歲的愛女李沅薐（Cherie）去年七月大學畢業，李國麟夫婦更赴英國見證兼上載全家福。

只見一家三口於倫敦大學皇家哈洛威學院外拍照，李國麟有感而發寫道：「小女初長成，自在恰如風，眼底有星河，笑里有清風！女女畢業了！」

修讀戲劇的李沅薐遺傳了爸爸的演戲天份，去年未畢業已經往ViuTV面試，愈大愈靚女的李沅薐樣子甜美，被稱讚為翻版蔡卓妍。

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李國麟女兒｜愛女承衣鉢做演員

為供愛女於英國讀書，李國麟北上直播帶貨非常賣力，只因他認為賺錢養家是其責任，他曾受訪稱只要女兒想做的事屬正路，身為爸爸一定要支持。

起初李國麟建議女兒於香港或內地讀大學，可以藉機建立人脈，惟女兒說負笈海外的同學均有家底，愛女心切的李國麟只有順女兒意。對於女兒想入行，李國麟直言一定要對她有信心，反而他擔心娛樂圈已在萎縮。

倫敦大學皇家哈洛威學院。（取自學校官方Facebook）

李國麟女兒｜英國著名學府畢業

倫敦大學皇家哈洛威學院（Royal Holloway and Bedford New College）成立於1849年，學院於1900年加入倫敦大學聯盟，成為倫敦大學的附屬多學科學院之一，被讚譽為世界最美麗的古典校園之一。

學院以信息安全學系聞名，其他著名學科包括戲劇、音樂、心理學、地球科學及數學等。

知名畢業生包括澳門賭王何鴻燊千金何超蓮、歌手莫文蔚以及著名編劇莊梅岩，另外曾參演電影《皇家特工》的英國演員Mark Strong也是校友。

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