飛機鬧劇｜「野蠻」夫婦大鬧機艙拒放手袋辱罵空姐　落機衝撞乘客揮拳相向

▲ 「野蠻」夫婦大鬧港航，客艙拒絕放包辱罵空姐，落機衝撞乘客揮拳相向。

【飛機 / 回港 / 小紅書】出於安全考慮，搭飛機時應配合機組人員做安全檢查；而乘搭公共交通工工具時，乘客間要相互包容和體諒，才能有較為愉快的出行體驗。

近日，有網民在小紅書上傳影片，指有夫婦攜子女乘搭港航回港時，因不滿空姐提醒其妥善放置手袋而「破口大罵」，還將戰火蔓延至周圍乘客。落機後2人又因前面乘客步行速度慢而大打出手。

樓主看不過眼，遂將此事發布至網絡公審，並發電郵至港航舉報。

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飛機鬧劇｜拒放手袋夫婦辱罵空姐及乘客

樓主指，日前乘搭港航由巴厘島飛往香港的航班上，遇見一對攜帶2個孩子的夫婦，起飛前安全檢查時，空姐提醒該女方妥善放置手袋，豈料她突然大叫「我就要放這裡，誰也不許碰我的包」，便開始指責空姐為何要叫醒她，「3萬元的包，想放哪就放哪」。

相信空姐眼見提醒無果，便找來其他同事協助處理，惟「她瘋了一樣」尋找最初的空姐，並拍打了一下她。坐在附近的乘客開始對女子的行為和噪聲表示不滿，惟她老公則出言辱罵乘客是「垃圾人」。

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飛機鬧劇｜夫婦衝撞乘客揮拳相向

落機後，乘客陸續通過飛機廊橋，惟該名女子「嫌棄前面乘客走得慢，又在那裡大吵大鬧」，樓主見到她故意衝上前衝撞一對情侶乘客，雙方發生爭執，有其他乘客從中勸阻，這對夫婦才走開。

據影片可見，雙方發生衝突時，夫婦二人不斷指罵情侶，男方一度衝上前揮拳，口中大喊「再來啊，再來啊」，該對情侶男方一手護住女友，另一隻手則極力阻擋攻擊，極度克制，相信是不願爆發更大的衝突。

飛機鬧劇｜樓主投訴該對夫婦要求列入黑名單

事發時，樓主當即聯繫地勤人員報警處理，並指認了該對夫婦。

隨後，又發電郵至港航，詳細說明事發地來龍去脈，以「安全事件」投訴該對夫婦的行為，要求將2人列入航空公司黑名單。目前，港航回覆並表示希望樓主提供更多資料以協助進一步處理。

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