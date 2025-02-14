教評專欄｜風采中學師生齊為校園洗邋遢　寫揮春製賀年小食體驗中國文化

▲ 風采中學師生齊為校園洗邋遢，寫揮春製賀年小食體驗中國文化。

【風采中學/上水/傳統名校】學校傳統，農曆新年前總辦年廿八洗邋遢活動。是日全校總動員，學生按編定分為小隊，隨老師到校園各處，包括課室、走廊、禮堂、洗手間…..清潔打掃。活動有著除舊布新的意義，除應節應景外，校園是學生的第二個家，通過身體力行，讓學生學習珍愛校園，培養珍惜、尊重、為他人服務等美好價值。洗邋遢活動每級設有獎項，在年假後由工友代表於早會頒發，以示學校全體對職工們辛勞的肯定及尊重。

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疫後復常近兩年，校園過節氣氛更濃。年假前兩周，中文科、校務處同事，分別布置校園，大紅燈籠、揮春年畫，各種新穎的節慶裝飾，締造一片迎春喜氣。中國文化學會更舉辦齊寫揮春活動，全體同學在午息自由參與。活動當日，禮堂人頭湧湧，同學三三兩兩，與知己聯袂揮毫，寫下新年祝願，其樂融融。

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家校同賀新歲，家長教師會特舉辦賀年食品製作班，由家長親自教授。是年除了家長班外，增設老師班，讓老師忙裏偷閒，享受烹調樂趣。喜見參與的家長及老師，樂在其中，見證成品出爐，都說要帶回家與家人分享。此外，家長書法班學員更設攤位為師生寫揮春，同學們還可以現場「點餐」，說出心儀字句，由家長即席揮毫。現場所見，攤位前人龍處處，同學收到家長墨寶，喜不自勝，有禮致謝，家長欣慰喜悅，和睦溫馨，一如冬日暖陽。

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今年的年廿八洗邋遢活動，是年假前最後一個上課天。我應邀在活動前作分享，除了說明活動的意義外，還說：

「即將來臨的農曆新年是別具意義的，因為這是國家春節申遺成功後的第一個新年。春節充份體現我國民眾對文化的認同感及持續感，同時展現中華文明和平、和睦、和諧的社會價值。現時全球有20多個國家將春節列為法定假期，全球有五分之一的人口以不同的方式慶祝。通過實踐過年的傳統習俗，我們可以認識、承傳文化。」

「新的一年是農曆乙巳蛇年。「蛇」的本字是「它」，象蛇之形。先民在野外生活，常見蛇踪，故古書中常有「無它乎」之句。蛇的蛻皮重生，象徵生命循環，有長壽之意。古人對蛇，可說敬而畏之。然蛇也有一個雅號，名曰「升卿」。典出《抱朴子．登涉》：「山中見大蛇著冠幘者，名曰升卿，呼之即吉。

升卿乃善良的神蛇，呼喚之則喜至。杭州靈隱寺光泉法師以「喜見升卿」為新年祈福題字，說是寓意升騰前進之意。期望全體師生在新的一年，也如蛇之靈巧，樂觀上進。」

洗邋遢活動瞬即展開，校園各處盡是歡聲笑語，是群體參與、切身體驗的樂趣。集體努力後，換來校園蔟新的感覺，這是迎接新年最好的禮物。學生活動過後，是教職員新春聯歡，為感謝全體一年努力，我為大家送上「新巳景和 喜見升卿」的祝願！

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