  • 18°C
香港時間：2025214日 (五) 11:46

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教評專欄｜風采中學師生齊為校園洗邋遢　寫揮春製賀年小食體驗中國文化

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

風采中學師生齊為校園洗邋遢，寫揮春製賀年小食體驗中國文化。

風采中學/上水/傳統名校】學校傳統，農曆新年前總辦年廿八洗邋遢活動。是日全校總動員，學生按編定分為小隊，隨老師到校園各處，包括課室、走廊、禮堂、洗手間…..清潔打掃。活動有著除舊布新的意義，除應節應景外，校園是學生的第二個家，通過身體力行，讓學生學習珍愛校園，培養珍惜、尊重、為他人服務等美好價值。洗邋遢活動每級設有獎項，在年假後由工友代表於早會頒發，以示學校全體對職工們辛勞的肯定及尊重。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

疫後復常近兩年，校園過節氣氛更濃。年假前兩周，中文科、校務處同事，分別布置校園，大紅燈籠、揮春年畫，各種新穎的節慶裝飾，締造一片迎春喜氣。中國文化學會更舉辦齊寫揮春活動，全體同學在午息自由參與。活動當日，禮堂人頭湧湧，同學三三兩兩，與知己聯袂揮毫，寫下新年祝願，其樂融融。

點擊圖片放大
+3
+2

家校同賀新歲，家長教師會特舉辦賀年食品製作班，由家長親自教授。是年除了家長班外，增設老師班，讓老師忙裏偷閒，享受烹調樂趣。喜見參與的家長及老師，樂在其中，見證成品出爐，都說要帶回家與家人分享。此外，家長書法班學員更設攤位為師生寫揮春，同學們還可以現場「點餐」，說出心儀字句，由家長即席揮毫。現場所見，攤位前人龍處處，同學收到家長墨寶，喜不自勝，有禮致謝，家長欣慰喜悅，和睦溫馨，一如冬日暖陽。

點擊圖片放大
+4
+3

今年的年廿八洗邋遢活動，是年假前最後一個上課天。我應邀在活動前作分享，除了說明活動的意義外，還說：

「即將來臨的農曆新年是別具意義的，因為這是國家春節申遺成功後的第一個新年。春節充份體現我國民眾對文化的認同感及持續感，同時展現中華文明和平、和睦、和諧的社會價值。現時全球有20多個國家將春節列為法定假期，全球有五分之一的人口以不同的方式慶祝。通過實踐過年的傳統習俗，我們可以認識、承傳文化。」

「新的一年是農曆乙巳蛇年。「蛇」的本字是「它」，象蛇之形。先民在野外生活，常見蛇踪，故古書中常有「無它乎」之句。蛇的蛻皮重生，象徵生命循環，有長壽之意。古人對蛇，可說敬而畏之。然蛇也有一個雅號，名曰「升卿」。典出《抱朴子．登涉》：「山中見大蛇著冠幘者，名曰升卿，呼之即吉。

升卿乃善良的神蛇，呼喚之則喜至。杭州靈隱寺光泉法師以「喜見升卿」為新年祈福題字，說是寓意升騰前進之意。期望全體師生在新的一年，也如蛇之靈巧，樂觀上進。」

洗邋遢活動瞬即展開，校園各處盡是歡聲笑語，是群體參與、切身體驗的樂趣。集體努力後，換來校園蔟新的感覺，這是迎接新年最好的禮物。學生活動過後，是教職員新春聯歡，為感謝全體一年努力，我為大家送上「新巳景和 喜見升卿」的祝願！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 陳玉燕 風采中學（教育評議會主辦）校長

欄名 : 教評經脈

相關文章

名校校慶︱聖若瑟書院150周年推校慶電車　師生同心繪上校園生活行駛1個月慶祝
12:59 2025/02/11
名校校慶︱聖若瑟書院150周年推校慶電車　師生同心繪上校園生活行駛1個月慶祝
校園動態︱聖馬可學生包辦年宵攤位　產品融入校訓實踐營商理念
18:12 2025/02/11
校園動態︱聖馬可學生包辦年宵攤位　產品融入校訓實踐營商理念
空置校舍｜包玉剛基金會獲分配九龍塘國際學校空置校舍　首次在港辦學
00:00 2025/02/12
空置校舍｜包玉剛基金會獲分配九龍塘國際學校空置校舍　首次在港辦學

你可能感興趣

名校校慶︱聖若瑟書院150周年推校慶電車　師生同心繪上校園生活行駛1個月慶祝
12:59 2025/02/11
名校校慶︱聖若瑟書院150周年推校慶電車　師生同心繪上校園生活行駛1個月慶祝
校園動態︱聖馬可學生包辦年宵攤位　產品融入校訓實踐營商理念
18:12 2025/02/11
校園動態︱聖馬可學生包辦年宵攤位　產品融入校訓實踐營商理念
空置校舍｜包玉剛基金會獲分配九龍塘國際學校空置校舍　首次在港辦學
00:00 2025/02/12
空置校舍｜包玉剛基金會獲分配九龍塘國際學校空置校舍　首次在港辦學

最新專欄文章

教評專欄｜李家超到訪蒙小年宵檔　學生親製如意結送居民傳祝福
2025/02/07
教評專欄｜李家超到訪蒙小年宵檔　學生親製如意結送居民傳祝福
教評專欄｜羅陳楚思中學學生反思生死話題　遊走「快活谷」從生死看歷史
2025/01/31
教評專欄｜羅陳楚思中學學生反思生死話題　遊走「快活谷」從生死看歷史
教評專欄｜何福堂小學設「SHINE獎勵計劃」　 讓學生發揮自身潛力成為影響他人小領袖
2025/01/24
教評專欄｜何福堂小學設「SHINE獎勵計劃」　 讓學生發揮自身潛力成為影響他人小領袖
教評專欄｜基灣小學（愛蝶灣）勇奪校際足球比賽冠軍　校長勉勵學生：堅持不懈便能超越自我
2025/01/10
教評專欄｜基灣小學（愛蝶灣）勇奪校際足球比賽冠軍　校長勉勵學生：堅持不懈便能超越自我
教評專欄｜鄧兆棠中學為中四生辦迎「新」營　預演不同困境讓學生學習走過人生低谷
2025/01/03
教評專欄｜鄧兆棠中學為中四生辦迎「新」營　預演不同困境讓學生學習走過人生低谷
校長專欄 學校動態 中小學教育 風采中學 節慶 學校 農曆新年 中學

最高瀏覽

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
一路走好丨國際知名女廚Margarita Forés　金鐘酒店房內猝死兒子證死訊 : 感到非常悲痛
一路走好丨國際知名女廚Margarita Forés　金鐘酒店房內猝死兒子證死訊 : 感到非常悲痛
嚴重意外｜西班牙集訓受重創　18歲內地足球新星腦死亡
嚴重意外｜西班牙集訓受重創　18歲內地足球新星腦死亡
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
英年早逝︱年輕醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　生前呻被上司罵睇症慢好友悲慟發文悼念
英年早逝︱年輕醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　生前呻被上司罵睇症慢好友悲慟發文悼念