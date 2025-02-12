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產志賀毒素大腸桿菌｜近月食物中毒致急性腸胃炎個案增　林永和稱毋須抗生素治療

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

林永和表示，產志賀毒素大腸桿菌引發的腸胃炎，服用抗生素或會令病情急速惡化。（資料圖片）

【產志賀毒素大腸桿菌 / 瑪嘉烈醫院 / 腫瘤科醫生】瑪嘉烈醫院懷疑爆發「產志賀毒素大腸桿菌」感染群組，涉及3名腫瘤科醫生，其中一人發病後4天離世。疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和表示，產志賀毒素大腸桿菌引發的腸胃炎，服用抗生素或會令病情急速惡化。

林永和指，抗生素雖可殺死大腸桿菌，但會令它釋放更厲害的毒素，令引致溶血性敗尿毒綜合症的機會大大提升10至18倍。很多醫學文獻都顯示，在大部份情況下，處方抗生素對於治療病毒都是無效，因此治療腸胃炎毋須使用抗生素治療，部份特殊情況是在化驗後才開藥。

產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈爆產志賀毒素大腸桿菌群組　袁國勇：共用洗手間或是傳播途徑

瑪嘉烈醫院懷疑爆發「產志賀毒素大腸桿菌」感染群組。（經濟日報圖片）

他又指，近幾個月有不少食物中毒引致的急性腸胃炎個案，冬天期間容易集體爆發諾如病毒，進食火鍋或自助餐都有機會感染病毒。他解釋，急性腸胃炎的病原體除病毒外，亦有細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌及金黃葡萄球菌，其中大腸桿菌涉及進食未煮熟的肉類或受污染的沙律。

林永和表示，高危人士包括長者、小童、有慢性疾病或免疫系統失調的市民，在患上腸胃炎期間，一般毋須太擔心，需要注意補充足夠水分、多休息及食得清淡，減少食奶類或油膩食物，並同時留意會否出現持續發高燒及排便帶血，如有這類情況就要盡快看醫生或到急症室求診。

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