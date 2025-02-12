升格大學｜THEi首獲運動康樂學科範疇評審資格　料明年可升格大學及成為應科大

▲ 高等教育科技學院（THEi）校長劉建德（右三）宣布該校已取得首個學科範疇評審資格。（馮琪雅攝）

自資高等教育科技學院（THEi）校長劉建德今日（12日）宣布，該校已取得首個「學科範圍評審資格」（PAA），校方相信明年能夠同時完成升格大學及成為應用科學大學。

劉建德表示，該校已在「運動及康樂管理」學科範疇通過香港學術及職業資歷評審局的學術評審，為該校取得的首個PAA，冀餘下的「建造環境」及「資訊科技」兩個PAA審批過程順利，明年符合升格大學的要求。

劉建德亦表示，有信心明年能同時獲批成為應科大一員。他形容各間應科大不應各自為政，彼此關係「唔係敵對」，透露該校正在運動及護理範疇與同屬應科大聯盟成員的東華學院合作。

此外，該校將開辦運動及康樂管理碩士課程，預計2026年收生，劉建德相信，隨著啟德體育園開幕，相關專才需求增加，可回應業界需求。另外，該校去年11月獲批開辦首個碩士課程，名為「工商管理（數碼轉型）」，劉透露課程大受內地生歡迎，首屆取錄約300名學生，剛於本月開班。

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