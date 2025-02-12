扎根香港 放眼全球　建業傳承三代　前瞻策略創新蛻變

在瞬息萬變的國際商貿市場，品牌若要在世界舞台上綻放異彩，必須具備跨越地域與文化的前瞻視野。在全球化浪潮席捲下，企業面對前所未有的機遇與挑戰，加上科技的進步與國際貿易的發展，品牌如何在全球舞台保持競爭力，實現跨文化融合與創新發展，已成為企業的重要課題。建業五金塑膠廠有限公司（建業）從小型製模工場發展至今，成為世界知名的不銹鋼廚具品牌。第二代掌舵人孫啟烈博士，分享品牌征戰全球市場的策略，娓娓道來品牌國際化的成功關鍵及其創新轉型之路，展現一個香港品牌的國際化之路。

▲ 建業第二代孫啟烈BBS, 太平紳士創立Kinox品牌。

建業自1949年由孫建超創立，1980年，第二代掌舵人孫啟烈BBS, 太平紳士接手後創立「建樂士」（Kinox）品牌，並發展成為世界知名的不銹鋼廚具、保溫餐具及餐飲用品等製造專家，成功將品牌推向國際市場。成功關鍵始於對命名的遠見，孫博士解釋：「Kinox這個品牌，是取自建業名字Kin Hip Metal and Plastic Factory的大階K，而inox是法語Inoxydable的縮寫，意思是不氧化及不銹綱，英文發音響亮易記，中文『建樂士』則寓意吉利，讓Kinox的產品在國際市場上更容易被接受。」品牌命名背後蘊含深意，體現中西文化融合，為品牌的全球化發展奠定基礎。

▲ 70周年慶典上，建業三代一起上台祝酒。

市場定位 緊貼時代脈搏

品牌經過多年不斷發展，產品一向以品質優良、款式美觀和功能超卓見稱，深受酒店和餐飲業界青睞。孫博士秉承父親對高品質要求的原則，「父親一直堅持產品要做到滿意才會出售，生產過程有少少瑕疵都不會推出市場，到今天建業第三代仍然謹守着這個核心價值。」這為品牌在國際市場上建立了良好的聲譽，成功突破地域限制。隨着市場演變，品牌緊貼市場脈搏，無論在家用或商用市場，不斷開發多元化的產品，滿足不同消費群體的需求。

在踏上國際舞台的進程，品牌亦體現了精準的市場觸角，全球化之路始於英國市場，充分利用當時香港作為英國殖民地的身份，享受普及特惠稅制（GSP）的優勢。孫博士指出：「七十年代香港以輕工業起家，經濟實力與南韓、台灣、新加坡並列『亞洲四小龍』，令我們一直在世界商貿舞台保持競爭性。」這些優勢為品牌打開了國際市場提供了重要契機。

▲ 建業初期以生產塑膠產品為主。

▲ Kinox抗碎裂鋼底咖啡壺（左）是世界上第一款鋼底透明設計的咖啡壺，推出後立即風行全球，其後不斷推出升級版（右），是品牌的王牌產品之一。

▲ Kinox的不銹鋼廚具系列的湯煲及單柄煲，採用可旋轉式排氣孔及三層複合底設計，無需大火烹煮都能鎖住熱量，達節能省時功效。

文化融合 創新產品設計

在產品開發方面，Kinox的產品設計深受香港中西文化融合的啟發，孫博士於70年代負笈外國升學，大學畢業後工作了兩年才打理家族企業，他的生活與社會經驗讓他累積了豐富的中西文化融合心得。品牌在開拓國際版圖的過程中，細緻考量不同地區的飲食文化、生活習慣和審美觀念。針對歐美市場，品牌特別注重產品的美觀性，「外國人習慣用開放式廚房，通常是家中最當眼的地方，而美觀的廚具能點綴家居，於是我們就着不同地方的文化去設計較為流綫型的產品，讓產品達到love at first sight的效果。」這種觀察直接影響了產品設計取向，「我們亦預測客戶想要甚麼，例如因應中東市場需求，我們設計了一套三件可套疊式的土耳其咖啡壺，不但設計創新，且節省空間又美觀實用。」品牌所展現對獨特文化的敏感度，使其銷售網絡得以遍布全球。

▲ 建業工廠在70年代末北移，工廠面積逾7萬平方米，隨實行精細化分工及外判後，廠房面積約2萬平方米。

數碼轉型 開拓多元市場

在全球化進程中，品牌管理經歷了重要的轉型，「在建業時期，我們自己買機器，買材料，自己開模，請工人來協助生產。到2010年後，我們將生產外判給供應商，由他們負責開模、代工生產，再發展至現在的設計外包模式。」從早期的自主生產，到現今的品牌管理模式，建業體現了與時俱進的經營理念。孫博士表示，其父親以前無論在本地或外國，都經常逛百貨公司，從而觀察消費者喜好與需求，將市面產品加以改進；而到他接棒時，市場營商環境已經大為改變，現在更進入數碼化時代，因此營商策略必須與時並進。他現已減少參與公司的日常營運，讓第三代投入管理。

▲ Kinox早在2005年獲頒香港Q嘜優質產品證書，為Q嘜成立45周年時獲表揚認證的企業之一。

傳承轉型 為品牌注入活力

建業的成功離不開其獨特的傳承方式，第三代接班展現了新的發展思維，孫啟烈三名兒子分工明確，各司其職，大兒子孫榮聰主力對外，負責商業拓展和市場推廣；二兒子孫榮良負責產品研發；而三兒子孫榮亨則擔任公司營運總監，負責財務部。孫博士讓三位兒子自由發揮，這種開放的管理思維，為企業注入新活力。

在新時代背景下，三兄弟秉承建業精神，帶領Kinox進行全方位轉型，將傳統的生產型企業，轉型為以品牌管理和設計開發為核心的多元化企業。通過將生產工序外判，公司得以將更多資源投放在產品創新和市場開拓上。隨着科技進步，品牌採用創新技術，銳意將智能生活概念注入產品。而在業務模式方面，品牌逐步從傳統的B2B模式擴展至B2C領域，並積極開拓O2O（綫上綫下）渠道，全面提升品牌的數碼化水平和市場競爭力，致力擴大了品牌的市場覆蓋面，不斷為品牌注入新的增長動力。

▲ 孫榮亨（左一）、孫榮良（右二）和孫榮聰（右一）均到外國升學，學成歸來，父親孫啟烈（左二）要求他們在外打工，累積工作經驗後才到家族企業大展拳腳。

▲ 建業第三代接手後，經常參與本地及世界各地頂尖展覽會，增加品牌曝光機會，不斷拓展市場版圖。

▲ 品牌推出副綫品牌ZIRKON系列閃鑽型設計廚具，將創意科技融合高尚生活，突破傳統界限，成功升級轉型。

處變不驚 裝備自己迎接挑戰

展望未來，孫博士以75年老字號的沉穏視角看待市場挑戰，「我們需要處變不驚，因時制宜來制定企業方針，變數永遠都有，最重要時刻裝備好自己。」對於區域經濟整合所帶來機遇，他展現出前瞻性視野，「香港融入大灣區帶來新發展空間，香港人的國際視野及兩文三語是一大優勢，在內地市場會有很大的發展空間。」作為港資企業，Kinox積極把握粵港澳大灣區發展機遇，致力融入國家雙循環經濟新格局。「隨着中國的蓬勃發展，全球經濟中心都會由西轉到東方來。」他深信，透過發揮香港的國際化優勢，結合深圳的力量，企業能在大灣區發展中開創新局。他對新一代充滿信心，相信他們能夠準確把握國內龐大市場帶來的發展機遇，推動品牌在數碼化轉型的浪潮中實現新的突破。

▲ 建業60年代觀塘工廠（左）與現時建業中心外貌。

建業五金塑膠廠由孫建超於1949年創立，初期為小型製模工場，主要生產塑膠產品。憑藉精湛工藝，公司逐步開拓不銹鋼廚具產品綫，並於1970年成功拓展OEM業務，為海外飲食業提供優質餐具代工服務。孫建超兒子孫啟烈於1980年接手後創立Kinox品牌，以電水煲、不銹鋼餐用器皿等創新產品為標誌，成功打入歐美酒店餐飲業市場。品牌以卓越品質見稱，其咖啡壺、咖啡爐、保溫壺、不銹鋼廚具等系列產品，成為暢銷全球的王牌產品。

步入21世紀，第三代孫氏三兄弟延續家族創新精神，將業務版圖繼續擴展至中國內地，以及中東、南美、非洲等新興市場。品牌先後榮獲多項國際認證及獎項，包括2001年取得ISO9001：2000國際質量管制體系證書、2005年獲頒香港Q嘜優質產品證書，以及2007年榮獲香港名牌殊榮，印證了Kinox在產品質量與品牌價值方面的傑出表現。

（特約）