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公屋裝修︱350呎公屋間出3房1廳似足私樓　奶油風設計子女享獨立房間 

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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350呎公屋可以設計出3房1廳。(小紅書截圖)

【公屋/公屋裝修】不少人獲派公屋後，都希望裝修一番，令家人住得舒適。近日小紅書因此湧現不少設計公司的3D圖，有公司就介紹將350呎公屋單位，間出3房1廳，包括女仔房和男仔房，讓子女有獨立空間。

最新影片:

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影片所見，該設計公司將350呎的香港公屋單位，設計成3房1廳間隔，全屋採用柔和淺色調，時下流行的奶油風設計，看影片一點都不像公屋，似足私人樓，不過都要以實物為準，所以3D圖只供參考！

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公屋裝修︱子女房設計供參考

考慮到子女長大後的需求，兒童房利用L形上下錯位的空間佈局，把兩個獨立房間的空間最大化。男仔房3呎半床與衣櫃相連，床側有圓弧形書枱。女仔房上床下衣櫃的設計，床側也設有書枱及書櫃。子女擁有私人空間，不用共用一房睡上下格碌架床，溫書、休息不會互相打擾，更稱可以「住到成年都沒問題」。

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公屋裝修︱主人房設計放到5呎床

很多人公屋間房都會利用櫃去間，而該設計都一樣，在客飯廳利用櫃間出主人房空間，同時增加收納空間。主人房包括一張5呎床連梳妝枱及衣櫃，櫃台中間設有通電調光霧化玻璃，毋須拉簾也能調節把玻璃成透明或霧化，兼具採光及私人空間的用途需求。

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