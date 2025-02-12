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洗衣攻略｜逾$9000名牌外套機洗後大縮水驚變BB衫　女事主欲哭無淚：只能給狗穿【附洗衫防縮水貼士】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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想不到這件名牌外套縮水縮到變嬰兒衫尺寸！

【名牌外套/防衣服縮水貼士】除了名牌手袋，不少女生也喜歡購買奢侈品牌的服飾，因為感覺精緻奢華；近日一名泰國女生卻誤將價錢逾$9000的粉紅色名牌外套放到洗衣機清洗，結果大縮水驚變嬰兒衫尺寸，令她欲哭無淚，坦言只能給小狗穿了。

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名牌外套縮水｜逾$9000名牌外套機洗後大縮水

該泰國女生於TikTok發佈影片，透露自己將一件價值4萬泰銖（約$9,150港元）的Gianni Versace名牌外套放到洗衣機清洗，豈料外套「大縮水」，驚變BB衫！當泰女將縮水外套拼上身，不但顯得衣不稱身，當她嘗試將手伸進衣袖時，僅僅套到前臂位置已被卡住，根本穿不下。

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名牌外套縮水｜只穿過5次變形做BB衫

她又透露購入外套後只穿過5次，並曾分享穿搭照，當時外套仍十分合身，穿起來活像千金大小姐，如今卻變成童裝，她形容這是最貴的教訓，又笑稱：「現在可能更適合給狗穿了」，隨即惹來網民熱議。

網民指出，外牌衣服通常不能機洗：「尤其是針織材質，只能乾洗，否則很容易縮水或變形。」又建議泰女送去專業洗衣公司，看看能否讓外套恢復原貌，並「安慰」稱：「這下變成限量版了。」亦有網民質疑事主為拍片而特意做效果「呃Like」，不過她就否則有關質疑。

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如果想防止衣服縮水，可以跟以下5大貼士洗衫：

防衣服縮水貼士｜1.細閱洗滌標籤

大家在洗衣前應先細閱洗滌標籤，選擇正確的方法清洗。一般而言，天然纖維如羊毛、棉、蠶絲等的縮水程度都高於化學纖維，洗衣前可以先按衣服質地進行分類，分別進行機洗或手洗。

防衣服縮水貼士｜2.忌高溫清洗 

容易縮水的衣物勿以高溫清洗，建議清洗衣服的溫度最好控制在35℃以下，清洗衣服的時候亦建議加入適量柔軟劑來保養衣服，同樣可以有效防止衣服縮水。

防衣服縮水貼士｜3.手洗代替機洗

容易縮水的衣服建議使用手洗，而羊毛織物洗淨後可蓋上一塊乾毛巾，再捲起把水吸乾，最後平鋪在通風處晾乾。洗衣前也盡量不要把衣服泡太久，衣服泡久後不但會令殘留的污垢被衣服纖維吸收，還會使一些纖維質地變軟從而令衣服縮水，因此正常浸泡10至15分鐘便足夠。

防衣服縮水貼士｜4.拉平伸直衣服才晾曬 

通常衣服在洗衣機洗完後都呈捲曲的狀態，因此晾衣服的時候建議儘量把衣服拉平伸直，以防止縮水。同時，高溫特別容易令衣服變形，不建議將容易縮水的衣服放進乾衣機晾乾。

防衣服縮水貼士｜5.用熨斗定型 

如果忘記分類衣服就機洗，令衣服有些微縮水的話，可以將衣服平鋪再用熨斗定型，可能有機會令衣服恢復一定程度，不過需要注意熨斗的溫度要控制在120℃內，以免過熱弄壞衣服。

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