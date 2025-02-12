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大學發展｜葉玉如強調會以最高水平建新醫學院　倘政府削撥款大學師資不減

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科技大學舉行傳媒新春聚會。（梁偉榮攝）

有意籌建第三間的大學，最遲於下月17日提交建議書。有傳第三間醫學院或會以聯合辦學形式營辦，科技大學校長葉玉如表示，自己只是從傳媒獲悉消息，又相信屆時不同持份者會再商討，如何將第三間醫學院做得最好。

葉玉如今（12日）與大學管理層出席新春傳媒聚會。她表示，大學仍在努力撰寫建議書，強調大學一定會以最高水平，建立創新型、國際化的醫學院，大學過去一年一直與世界各地的醫學院合作。她又引述早前獲科大辦法榮譽博士學位的NVIDIA英偉達創辦人黃仁勳，表示以人工智能等新科技為基礎並結合醫學，是建立創新研究院的可行方法。

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至於早前有傳第三間醫學院或會採取聯合辦學方式營辦，葉玉如表示自己也是從傳媒獲悉，亦未有從政府獲悉有關資訊，又相信政府會與不同持份者再商討最佳的辦學方法。至於新醫學院的資金來源，協理副校長（教學）馮志雄表示，大學會展開籌款。被問到目前經濟不景，會否影響籌款，他坦言或有一定影響，但相信香港仍有不少「隱形有錢人」願意資助大學籌建醫學院。

早前政府表示，財赤下將會調整資助大學撥款，葉玉如表示目前亦未獲政府通知撥款安排。至於大學會如何應對政府削減資助，葉玉如稱，大學不會削減師資節流，強調大學要確保教學質素，需要高質素的教學人員。至於日後會否調整非本地生學費，葉玉如稱，目前仍未有定案。

記者：蔡健行

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