何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定

【何天兒 / 何傲兒 / 林建名】何天兒（前名：何傲兒）結婚！她在今日（2月12日）在個人社交平台上載兩張婚紗照宣布喜訊，寫道：「轉眼間已七年了 原來遇上對的人 一切都是來得那麼自然那麼簡單 - 在此藍天白雲作証跟你此生約定。」幸福滿溢，不過婚紗照沒有騷出新郎樣貌。

何天兒公布喜訊後，圈中人朱晨麗、陳婉衡、梁麗翹、楊秀惠等紛紛留言送上祝福。

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何天兒結婚︱參加香港小姐入行

現年36歲何天兒原名何傲兒，參選2007年香港小姐競選並獲得「旅遊大使獎」入行，曾參演劇集《畢打自己人》、《誰家灶頭無煙火》和《波士早晨》等。

不過何天兒最為人談論是在2014年爆出與娛樂大亨同看陳慧嫻演唱會，繼而傳出「爺孫戀」。

當年何天兒疑不勝輿論壓力公開與林建名劃清界線，令林建名在傳媒面前公開哭訴女方不接他的電話，何天兒之後更戀上西貢地王之子周子揚。

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何天兒結婚︱認做林建名契爺

在2016年，何天兒與林建名關係修補，並獲林建名斥億元舉行簽約儀式成旗下藝人，更送上4卡鑽戒，兼跟與何傲兒上契，由此成契爺契女。當年林建名80歲生日，何天兒也如女兒般為契爺打點一切，更飾演何仙姑為他賀壽。

之後何傲兒亦與周子揚分手，在林建名在2021年時，她曾在個人IG寫道：「你離開了！你是我最尊敬、最酷的契爺和伯樂。永遠懷念你的慈祥和笑臉，感恩生命中有你的出現。在一幕幕浮現的回憶中，打從心底佩服你如此笑看風雲，你的豁達至今仍是我學習的榜樣。願你在世界的另一端繼續快快樂樂，一路走好！」甚有情有義。

而何天兒在2015年離巢TVB後轉型做KOL，不時拍片分享美容心得，以至有演奏樂器屬音樂才華。

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