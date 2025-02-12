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情人節2025｜調查揭逾3成港人未有計劃情人節節目　女士最忌收兩類禮物

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 59 分鐘前

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調查發現，逾3成港人未有計劃節目，亦有近3成受訪者稱無計劃送禮物。（HK Romance Dating提供）

情人節將至，不少情侶都忙著準備慶祝節目。有調查發現，逾3成港人未有計劃節目，亦有近3成受訪者稱無計劃送禮物。

48%男士期望情人節在家渡過。

51%女士期望情人節睇戲。

交友約會公司HK Romance Dating於1月13日至2月4日透過電話、活動講座及網上問卷方式進行調查，訪問461名香港情侶及夫婦，了解他們在情人節，向心儀對象送禮及消費模式的取向及原因。

情人節送花表達愛意相信是情人節不可或缺的傳統禮物，調查發現，46%受訪男士最想向心儀對象贈送花，而44%女士則最想送數碼電子產品，兩者佔比與去年相若。另外，有47%男士及28%女士指沒有想過收禮物。

27%男士沒計劃送禮物。

32%女士無意送禮物。

男最不想收樂園入場券　女則是文具

調查發現，38%男士最想收到的禮物是數碼電子產品，而女士首選是手錶或珠寶首飾，佔逾5成。至於最不想收到的禮物，逾4成男士指不想收到樂園入場券，其次為花佔43%；而女士最不想收到文儀用具，其次為公仔、玩具或模型佔37%。

在花費金額方面，港人今年在情人節禮物花費上相對謹慎。36%男士預計會用1,001至5,000元買禮物，較去年的42%下跌，而會用同樣金額的女士就有30%，同樣較去年的34%微跌。此外，今年男士不想花錢佔8%，較上年的5%，高出3個百分點。而近3成受訪者更稱無計劃送禮物，反映今年港人對送禮不太着重。

47%男士不想收樂園入場票，43%男士不想收花。

3成無計劃送禮　2成半不想伴侶花錢

調查亦發現，有近2成半港人不想伴侶花錢慶祝情人節，男士不想伴侶花錢佔27%，而女士則佔24%，比例較去年明顯上升。

不過，港人今年較願意在餐飲上花費，有逾7成男女（72%、76%）會與伴侶外出用餐；逾4成男女（40%、42%）料會用1001元至2000元，而逾3成男女（34%、32%）則稱會用501至1000元，顯示港人仍較捨得在餐飲上花費。

27%男士不想伴侶花錢。

24%女士不想伴侶花錢。

逾7成會外出吃飯　4成料食一兩千元

HK Romance Dating稱，不少情侶會選擇外出用餐，享受浪漫的燭光晚餐；而近年亦多了情侶會選擇短途旅行，如海外或北上旅遊等。建議情侶可嘗試一些新體驗，例如一起參加DIY工作坊、蛋糕工作坊、桌上遊戲等，增加相處時間和新鮮感。若選擇在家慶祝，亦應多花心思佈置家居及為伴侶炮製情人節晚餐，或一起製作情人節大餐，增進雙方感情。

33%不想外出用餐的男性表示，原因是價錢較平日昂貴。

32%不想外出用餐的女性表示，原因是價錢較平日昂貴。

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