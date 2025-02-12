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子宮頸癌｜子宮頸癌新症個案10年升三成　團體籲女性接種疫苗+定期篩查阻升勢

健康資訊

撰文： 陳慧靈

發布時間： 34 分鐘前

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子宮頸癌新症個案近10年上升3成，有團體呼籲女性積極接種HPV疫苗及接受篩查預防患病。

【子宮頸癌/HPV/疫苗/篩查】子宮頸癌是女性常見癌症之一，有團體就指出，近10年呈報的個案升幅接近30%，更有年輕化的趨勢，因此呼籲女性積極接種HPV疫苗及接受篩查，希望可透過雙重防護措施遏止升勢。

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根據香港癌症資料統計中心資料，2022年一共有522宗子宮頸癌新症，相當於每日平均有1.4人確診患病，並導致167人死亡，在婦女癌症及癌症殺手中排第9位。關注HPV聯盟召集人顏婉嫦教授指出，子宮頸癌的發病率自上世紀80年代開始下跌，然而過去10年卻有回升的趨勢，個案數字在2012至2021年間由457宗上升至破紀錄的596宗，升幅達3成之多。2022年的個案數字雖有輕微回落，但估計與第5波新冠疫情影響癌症檢測及篩查有關。

她續指，子宮頸癌發病率上升的情況在年輕婦女群組中更為明顯，其中20至44歲及45至64歲女性的5年發病率分別由2003至07年的每10萬人7.72與18.92宗，遞升至2018至22年的每10萬人8.94與19.9宗，65歲或以上婦女的發病率則稍為下降，由每10人約29宗降至22宗。

顏教授表示，有多達4成患者確診時已屬於較晚期，突然患病令她們的生活大受影響，子女更有可能失去母親，且治癒機會亦相對較低。然而子宮頸癌實際上是可以預防的癌症，香港家庭計劃指導會（家計會）高級醫生王靜妍就指出，超過95%的子宮頸癌由持續感染高危HPV（人類乳頭瘤病毒）引起；HPV主要經由性接觸傳播，染病後可以沒有任何症狀，在數年甚至數十年後才出現影響，而30歲以上女性出現HPV持續感染的風險較高，更容易暴露於子宮頸癌的風險下。

自2006年起，市民便已能透過接種疫苗幫助預防HPV相關疾病，而政府亦於2019／20學年開始為合資格小五及小六女生免費接種HPV疫苗，並在現學年推行全新的疫苗補種計劃，分階段為2004至2008年出生的本地女童補打HPV疫苗。王醫生呼籲未接種疫苗的女生及家長積極支持免疫接種，亦鼓勵學校支持免疫接種計劃，以盡早獲得疫苗的保護。

除了接種疫苗外，定期接受子宮頸篩查亦是預防子宮頸癌的另一大重點。對此，香港大學婦產科學系主任陳嘉倫教授就解釋，子宮頸細胞從出現癌前病變到真正演變成癌症可能需時數以年計，而篩查則有助患者在未有病徵時及早發現不正常的病變，透過治療預防癌症形成、提高治癒的機會。衞生署早於2004年已推出子宮頸普查計劃，然而2023年人口健康調查的數據顯示，目前只有約一半適齡婦女曾接受篩查。

陳教授稱，不少婦女會因為覺得尷尬、認為自己沒有患病風險等原因抗拒接受篩查，但就有可能因而錯過預防及治療的機會。她強調，如今除了傳統的子宮頸抹片檢查，近年應用的HPV基因測試屬較新技術，研究亦顯示其具有高靈敏度，可在較早期篩檢出癌前病變個案，可能有助鼓勵更多婦女接受篩查。

顏教授於最後再次呼籲各界盡早採取措施，以求達到世界衛生組織（WHO）訂下的目標，包括將每年發病率降至每10萬不多於4宗個案，以及在2030年做到「90/70/90」，即90%女童於15歲前完成接種HPV疫苗，70%婦女在35歲前接受子宮頸篩查、45歲前再度進行篩檢，和90%患病女性能夠接受治療。

關注HPV聯盟促請各界合力強化及積極推動雙重子宮頸癌防護策略，協助婦女有效防禦子宮頸癌，務求將升勢降溫。

左起：家計會高級醫生王靜妍，關注HPV聯盟召集人顏婉嫦教授，香港大學婦產科學系主任陳嘉倫教授。（陳慧靈攝）

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