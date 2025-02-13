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寶刀未老｜63歲歌神張學友Fit爆　台灣一連開9場騷零疲態　靠1習慣堅持30年保巔峰

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【歌神／張學友／演唱會/養生】63歲歌神張學友出道多年仍fit爆示人，下月更宣布一連開9場演唱會。對於年過半百的他來說，巡迴演唱會除了是對聲帶的挑戰外，對體能的要求更是不容小覷。張學友曾應承歌迷：「永遠都不退休，一直唱到80歲」，擁有絕佳體能原來源自於30年來堅持這個習慣。

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張學友吃素30年 體力維持巔峰狀態

63歲張學友今年3月將會在台北小巨蛋開演唱會，一連開9場騷仍面不改容，保持到最Fit狀態。箇中原因在於他30年來一個茹素的習慣。據了解，張學友信佛，是一位虔誠的素食者，自1996年婚後到現在，為了家庭一直堅持吃素。長期的素食習慣，配合恆常運動的好習慣，也為他帶來不少健康上的益處。

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台灣資深醫藥記者梁惠雯在當地健康節目《健康2.0》曾經點評張學友長年茹素的習慣，指出吃素對於身體有很多好處。她引述張學友曾透露自己茹素後做運動，就算大汗淋漓都不會臭，皮膚都變好，所以多年來堅持茹素。

不少素食者外表看起來比起真實年齡都要年輕，家醫科醫生陳欣湄認為，多補充蔬果植化素能夠幫助抗氧化，建議抗老要從34歲開始。她指出人一生會有3個不同時段開始衰老，以下3個時段要格外注意，適當補充營養素能夠延緩衰老：

  • 34歲：DNA修復力和免疫力開始衰退
  • 60歲：細胞能量產生，消耗速度變慢
  • 78歲：免疫系統、代謝快速衰退

衰老元兇｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

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同場加映：衰老元兇｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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